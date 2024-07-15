Google, Microsoft чи Україна? Хто споживає більше електроенергії

У 2023 році Google і Microsoft спожили по 24 ТВт*год електроенергії, що перевищило споживання понад 100 країн. Однак слід визнати що обидві компанії також генерують більше грошей, ніж багато країн.

Детальний аналіз показує, що споживання електроенергії Google і Microsoft у 2023 році дорівнює її споживанню Азербайджаном (населення 10,14 млн) і вище, ніж у деяких інших країнах. Наприклад, Ісландія, Гана, Домініканська Республіка та Туніс спожили по 19 ТВт*год, Йорданія — 20 ТВт/год. Звичайно, деякі країни споживають більше енергії, ніж Google і Microsoft. Наприклад, Словаччина (населення 5,4 млн), споживає 26 ТВт*год.

Це порівняння підкреслює величезні потреби високотехнологічних компаній в енергії: центри обробки даних Google і Microsoft мають значний вплив на навколишнє середовище. Наскільки ефективно країни та корпорації витрачають енергію? Зрозуміло, що держави мають великі витрати, не пов’язані з виробництвом та прибутком — передусім, споживання населенням. Але цифри все ж цікаво порівняти.

У 2023 році Google отримав $305,6 млрд доходу, а його економічний вплив, включаючи такі інструменти, як Google Search, Google Cloud та YouTube, приніс приблизно $739 млрд в економіку, за даними компанії.

Майкрософт опублікувала дохід у $211,9 млрд за 2023 рік. Пам’ятаючи, що переважна більшість населення світу використовує Microsoft Windows та Microsoft Office, а безліч онлайн-застосунків працює на Microsoft Azure, економічний вплив продуктів Microsoft, ймовірно, обчислюється трильйонами доларів. Водночас ВВП Азербайджану становив близько $78 млрд, ВВП Словаччини – близько $127 млрд, а ВВП Ісландії — приблизно $30 мільярдів доларів у 2023 році.

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Економічні показники Google і Microsoft значно перевищують ВВП цих країн, підкреслюючи величезні фінансові масштаби цих технологічних гігантів порівняно зі значним споживанням електроенергії. Хоча значне споживання електроенергії Google і Microsoft підкреслює необхідність дискусій щодо сталого розвитку та впровадження відновлюваних джерел енергії, ці компанії лідирують у впровадженні таких джерел.

Google вже давно є піонером у використанні відновлюваної енергії. З 2007 року компанія є вуглецево-нейтральною, і до 2030 року вона прагне до цілодобової роботи без викидів своїх центрів обробки даних. У 2023 році Google оголосила про продовження інвестицій у проєкти відновлюваних джерел енергії.

Microsoft планує стати вуглецево-негативною до 2030 року вона зобов’язалася — це означає видаляти з навколишнього середовища більше вуглецю, ніж викидає. Компанія також націлена на безвідходне виробництво та позитивне використання води до того ж року. У 2023 році Microsoft збільшила свій контрактний портфель активів у сфері відновлюваної енергетики до понад 19,8 ГВт, охоплюючи проєкти у 21 країні.

Порівнювати споживання Google, Microsoft та України важко через складну енергетичну ситуацію в країні. Відомо, що у той самий період, у 2023 році, Україна виробляла 36,5 ТВт*год. Цей обсяг, з урахуванням періодичних закупівель електроенергії у Європі та її продаж у сприятливі періоди, дозволяв задовольнити попит та обходитися без вимкнень. Водночас така кількість означає скорочення виробництва на 19,4% (або на 8,8 ТВт*год) порівняно з 2022 роком — через скорочення виробничих потужностей внаслідок російських атак. У 2024 році енергетика України зазнала нових, ще більш катастрофічних атак.

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Джерела: Michael Thomas, Tom`s Hardware, «Українська енергетика»