Bing найближчими тижнями отримає покращену версією ChatGPT (GPT-4) — ще швидшу та більш “людяну”

Bing — пошукову систему Microsoft — найближчими тижнями інтегрують з ChatGPT, і, ймовірно, цей чатбот працюватиме на основі мовної моделі GPT-4. Останнє програмне забезпечення OpenAI реагує набагато швидше на запитання, ніж поточна версія, а також надає відповіді, ще більше схожі на людські.

OpenAI також планує запустити мобільний додаток ChatGPT і протестувати нову функцію у Dall-E, який створюватиме відео за допомогою штучного інтелекту.

Включення ChatGPT в продукти Microsoft, швидше за все, створить нову конкуренцію в області інтернет-пошуку: чого не відбувалося з часу, як Google витіснив Yahoo як найпопулярнішу пошукову систему. І хоча Google готує власну відповідь (компанія хоче продемонструвати версію своєї пошукової системи з функціями чатбота протягом 2023 року), саме GPT-4 може допомогти Bing просунутись у лідери.

GPT розшифровується як “generative pre-trained transformer”, і у назві криється та сама базова технологія ChatGPT, яка може аналізувати великий набір даних — тому її часто називають “великою мовною моделлю”. Остання відома версія програмного забезпечення OpenAI називається GPT-3, а її нова, ще не анонсована версія — GPT-4 — обіцяє бути значно ефективнішою (наразі ChatGPT може шукати відповідь протягом кількох хвилин).

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У травні 2020 року Microsoft оголосила, що створила “один із п’яти найкращих суперкомп’ютерів у світі” — у партнерстві та ексклюзивно для OpenAI — який використовуватиметься для навчання “надзвичайно великих моделей штучного інтелекту”. Суперкомп’ютер мав 285 000 процесорних ядер і 10 000 графічних процесорів, кожний з мережевим з’єднанням 400 гігабітів на секунду.

Прагнення отримати вигоду з поголовного захоплення генеративним ШІ, розпочатого OpenAI та Microsoft, ускладнило деяким компаніям доступ до новітнього графічного процесора Nvidia з тензорними ядрами H100 — спеціально розробленого для запуску “трансформерів”, подібних до тих, які використовуються в GPT (нині такий можна знайти в інтернеті за 30 000 доларів)

Усі ці вдосконалення означають, що OpenAI будує “рів” навколо свого продукту. Кожен може створити програмне забезпечення, подібне до OpenAI (насправді “трансформери” вперше були винайдені саме Google і були зроблені з відкритим кодом), але лише кілька компаній мають доступ до суперкомп’ютерів, здатних запускати мільярди параметрів.

Тепер, коли OpenAI відкрила свої продукти для громадськості, вона отримує неоціненні реальні відгуки, які допоможуть зберегти їх попереду конкурентів. До того ж користувачі самі докладають зусиль до покращення ChatGPT — щоразу, як ми натискаємо кнопку “подобається/не подобається”, чатбот намагається віднайти ідеальну відповідь, і тим самим вчиться на своїх помилках.

Раніше стало відомо, що Microsoft інвестує 10 млрд доларів у OpenAI, а стартап вже найняв підрядників, у тому числі близько 400 комп’ютерних програмістів, по всьому світу, які працюють над вдосконаленням інструментів компанії для автоматизації розробки програмного забезпечення.

Джерело: Semafor