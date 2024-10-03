Microsoft запитує розробників, чому вони ігнорують Xbox: «Ми можемо навчитися!»

Microsoft планує зібрати відгуки розробників ігор, зокрема й тих, що використовують продукцію конкурентів, в межах розширеної дослідницької програми Xbox Research.

До опитування Microsoft планують залучити усіх співробітників (не лише технічних спеціалістів), яких попросять залишити відгуки про інструменти, налаштування продуктивності, утиліти для налагодження та багато інших аспектів розробки ігор.

«Ми хочемо почути відгуки всіх, хто працює над іграми або підтримує ігрові студії, тому що, якщо ми можемо полегшити ваше життя, це зробить ігри кращими», — каже головна дослідниця користувачів Xbox Дебора Гендерсон.

Окремо в Microsoft планують звернути увагу на інформацію ігрових студій, які не постачають ігри на Xbox.

«Якщо ви не користуєтеся Xbox, ми хотіли б знати, чому?», — каже Гендерсон. «І чесно кажучи, якщо ви використовуєте продукти наших конкурентів, у вас, ймовірно, є чудова перспектива, з якої ми можемо навчитися!».

Розширена дослідницька програма Microsoft запускається на тлі деяких помітних затримок випусків сторонніх розробників на Xbox: до прикладу Baldur’s Gate 3 вийшла на Xbox через кілька місяців після дебюту на PS5 через технічні проблеми з Xbox Series S; тоді як Capcom минулого місяця оголосила про дві нові колекції файтингів (Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics і Capcom Fighting. Collection 2), які з’являться на Xbox лише у 2025 році після «технічних обговорень» із Microsoft.

Black Myth: Wukong також з’явиться на Xbox після випуску на PS5, оскільки розробники наразі «оптимізують версію для Xbox Series X|S відповідно до стандартів якості». Тоді як минулого місяця розробники Enotria: The Last Song публічно оголосили про «невизначену затримку» гри для Xbox, після того, як стикнулися з процесом перевірки Microsoft (заява студії привернула увагу керівника Xbox Філа Спенсера, який звернувся до команди, щоб допомогти вирішити ситуацію).

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Джерело: The Verge