Microsoft планує випустити дві нові консолі наступного покоління, серед них аналог Steam Deck

Компанія Microsoft розробляє дві нові ігрові консолі для наступного покоління. Про це повідомляє видання Windows Central із посиланням на власні джерела.

Microsoft продовжить стратегію випуску двох різних версій консолей. Компанія працює над традиційною стаціонарною консоллю, яка стане наступником Xbox Series X та конкуруватиме з майбутньою PlayStation 6. Водночас у планах Microsoft створення портативної консолі, яку джерела Windows Central називають «власною версією Steam Deck». Це дасть змогу компанії вийти на ринок портативних ігрових пристроїв, який стрімко розвивається.

Поява портативної консолі Xbox збігається з очікуваним виходом Nintendo Switch 2 наступного року. Експерти припускають, що Microsoft може дозволити встановлення сторонніх магазинів на свій пристрій, як це реалізовано на Steam Deck. Проте не виключено, що компанія обере більш закриту екосистему на зразок Nintendo Switch.

Офіційних заяв щодо майбутніх консолей від Microsoft поки не надходило. Однак нещодавно компанія натякнула, що «наполегливо працює над наступним поколінням» пристроїв.

Цього року Microsoft планує випустити три нові версії своїх консолей. Серед них — Xbox Series X з накопичувачем на 2 ТБ, повністю цифрова версія Xbox Series X без оптичного приводу, а також Xbox Series S з накопичувачем на 1 ТБ.

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Джерело: Gamesradar



