Microsoft злякалася реакції на припинення підтримки «Панелі керування» Windows і видалила згадку про це

Microsoft видалила слова про припинення роботи «Панелі керування» Windows після розголосу. невідомо точно, чи означає це відмову від планів з її видалення.

На сторінці технічної підтримки Microsoft під назвою «Інструменти конфігурації системи в Windows» нещодавно було сказано, що «Панель керування» перебуває в процесі припинення підтримки і її замінить програма «Налаштування». Однак після розголосу та негативної реакції користувачів Microsoft видалила це твердження.

У оригінальному повідомленні йшлося: «Панель керування перебуває в процесі припинення підтримки на користь програми «Налаштування», яка пропонує більш сучасний і спрощений досвід». Цей текст існував до вечора 23 серпня 2024 року. Але уночі 24 серпня це речення замінили: «Багато налаштувань у Control Панелі перебувають у процесі міграції в програму «Налаштування», яка пропонує більш сучасний і спрощений досвід».

Програма «налаштування» вперше була представлена у 2012 році разом з Windows 8. З того часу ведуться розмови про повну заміну «Панелі керування» цією програмою. Проте минуло 12 років з моменту виходу можливої заміни, а «Панель керування» все ще доступна.

Microsoft постійно додає нові функції до програми «Налаштування», щоб відвернути увагу від «Панелі керування». Наприклад, збірка Windows 11 Insider Preview Build 27686 тепер дозволяє змінювати параметри живлення ноутбука залежно від того, під’єднаний він до мережі чи живиться від батареї. Раніше це можна було зробити лише у меню «Параметри живлення» на «Панелі керування». Попри це, деякі функції все ще залишаються ексклюзивом «Панелі керування» або більш зручно реалізовані саме там.

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Джерело: Tom’s Hardware

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