Microsoft звинувачують у таємному зборі та зберіганні даних дітей

Австрійська юридична група Noyb, яка спеціалізується на захисті приватності, судиться з Microsoft через використанням програмного забезпечення Microsoft 365 Education у школах.

Noyb звинувачує корпорацію в порушенні конфіденційності даних дітей.

В скарзі, опублікованій на офіційному сайті групи, стверджується, що Microsoft 365 Education встановлює файли cookie без згоди та використовує їх для аналізу поведінки користувачів, збору даних браузера та таргетингу реклами.

Юристи вважають, що Microsoft не надає чітких пояснень щодо обробки даних учнів. Так, ні документація Microsoft щодо конфіденційності, ні запити на доступ, ні дослідження noyb не конкретизують, які конкретні дані оброблює Microsoft 365 Education.

Noyb заявляє, що Microsoft намагається уникнути відповідальності, хоча й повинна дотримуватись GDPR (Загального регламенту захисту даних). Натомість компанія не надає школам доступу до своєї політики конфіденційності та збору даних.

Скарги також були подані проти інших технологічних компаній, таких як OpenAI, Meta і Spotify.

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Зазначимо, що це далеко не перший скандал стосовно Microsoft і конфіденційних даних.Раніше дослідники ШІ з Microsoft випадково злили на GitHub терабайти конфіденційних даних