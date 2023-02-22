Mighty Doom – «чарівно жорстокий» шутер для Android та iOS вийде 21 березня

Компанія Bethesda анонсувала нову мобільну гру Mighty Doom. Це «чарівно жорстокий» екшен із видом зверху, призначений для запуску на пристроях з Android та iOS. Його розробкою займається студія Bethesda Alpha Dog.

Судячи з трейлера, дія гри відбувається в «анімованому всесвіті Doom». Це вимір, «натхненний колекційними іграшками DOOM Eternal». Енергетичний розряд вдихає життя в іграшкову фігурку Mini Slayer якраз у той момент, коли демони викрадають іграшкового Mini Daisy. Mini Slayer відразу ж вирушає на пошуки кролика, скориставшись найближчим порталом. Герой повинен знайти вихованця, попутно знищуючи всіх демонів, які стануть у нього на заваді.

Під час подорожі Mini Slayer має викошувати полчища демонів, ухилятися від їх атак, битися з босами. Під час своєї благородної місії Mini Slayer використовує для знищення демонів та іншої нечисті різноманітний арсенал озброєння, який добре знайомий шанувальникам Doom. Ігровий процес також включає підвищення рівня, покращення зброї та спорядження.

Гра Mighty Doom вийде 21 березня 2023 року. Вона буде поширюватися безплатно. Швидше за все, у ній будуть внутрішньоігрові покупки. Зацікавлені користувачі вже зараз можуть оформити попередню реєстрацію, за що будуть винагороджені додатковим спорядженням та ексклюзивними скінами для зброї.