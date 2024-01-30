«‎Міністерство неджентльменської війни» — перший трейлер шпигунського бойовика Ґая Річі з Генрі Кавіллом в головній ролі

Фільм надихався нещодавно розсекреченими файлами військового відомства Великої Британії, в яких розповідається про таємну групу військових, сформовану прем’єр-міністром Вінстоном Черчіллем для «неджентльменської» боротьби проти нацистів.

Відомо, що до групи входив Ян Флемінг — автор романів про Джеймса Бонда.

У проєкті вперше після фільму «‎Агенти U.N.C.L.E» 2015 року возз’єднаються Річі й Кавілл. Також серед акторського складу з’являться Ейза Гонсалес, Алан Рітчсон, Алекс Петтіфер, Гіро Файнс-Тіффін, Бабс Олусанмокун, Енріке Зага, Тіль Швайґер, Генрі Ґолдінг і Кері Елвіс.

Сценарій писали Пол Тамасі, Ерік Джонсон, Араш Амель і сам Річі.

Дещо плутає те, що трейлер «‎Міністерство неджентльменської війни» з’явився за кілька днів після трейлеру продюсерської роботи Річі — серіалу «‎Джентельмени», який є спінофом його кримінальної драми 2020 року.

«‎Міністерство неджентльменської війни» вийде в кінотеатрах 19 квітня.