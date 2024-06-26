Відомі характеристики 9 процесорів Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) — чипи з’являться у вересні, будуть ще моделі

Витоком лінійки з 9 процесорів Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), який включає флагманські процесори Core Ultra 9 288V, поділився сайт VideoCardz. У найближчі тижні обіцяють більше інформації про нові процесори Intel.

Презентація Intel на Computex 2024 була зосереджена на цій серії, яка стане дуже важливим запуском для компанії, оскільки вона представляє кілька нових архітектур. Основною новою функцією процесорів є блок NPU, здатний забезпечувати до 48 TOPS у завданнях штучного інтелекту.

Крім того, чипи матимуть абсолютно нову архітектуру CPU та GPU. У Lunar Lake дебютують продуктивні ядра Lion Cove та енергоефективні Skymont. Процесори матимуть конфігурацію 4+4 ядра та призначатимуться для енергоефективних мобільних пристроїв.

Ще одна особливість — графічні процесори Xe2-LPG, перший погляд на архітектуру Battlemage нового покоління. Хоча не було даних щодо окремих моделей, архітектура Xe2 здається перспективною, деякі компанії планують замінити моделі з Core Ultra 100 на серію 200V.

Серед процесорів, про які стало відомо, чотири нових Core Ultra 7 та чотири Ultra 5. Вони мають 8 або 7 ядер Xe2 з 32 або 16 ГБ пам’яті LPDDR5-8533 на чипі. Оскільки пам’ять інтегрована, змінити її кількість не можна.

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Intel Core Ultra 9 288V матиме 30 Вт PL1 (базове споживання процесора) і 30 Вт PL2 (максимальне споживання у режимі Turbo). Це буде єдиний чип в лінійці з 30 Вт PL1, тоді як решта матимуть за замовчуванням 17 Вт TDP. Очікувана найвища тактова частота становить 5,1 ГГц для P-ядер і 3,7 ГГц для E-ядер. Продуктивність NPU змінюватиметься від 40 до 48 TOPS, тоді як продуктивність GPU — від 53 до 67 TOPS, залежно від моделі. Інші Core Ultra 9 на Lunar Lake також плануються. Їхні повні характеристики поки не відомі, але повідомляється, що ці Core Ultra 9 справді існують.

Крім того, Intel представить більш зрозумілу схему іменування своєї інтегрованої графіки. Core Ultra 9 і Ultra 7 будуть оснащені графікою Arc A140V з 8 ядрами Xe2, тоді як Core Ultra 5 включатиме Arc A130V з 7 ядрами Xe2. Частота графічних ядер збільшиться до 2,05 ГГц. За чутками, серію Intel Core Ultra 200V представлять ​​вже в середині вересня.

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