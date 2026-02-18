tradfi
Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5

Маргарита Юзяк

Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5
Молодята надіслали Sony жартівливе запрошення на весілля, і отримали подарунок. У відповідь компанія надіслала набір безплатних ігор для PS5.


За словами користувачки Kirstenandthecorgis, вона побачила лист-відповідь із карткою PlayStation і цифровими ваучерами на ігри. Серед них точно є Marvel’s Spider-Man 2, Horizon: Call Of The Mountain та комплект Fortnite Cobalt Star з внутрішньоігровими предметами. На ролику видно, що їм подарували інші ігри, але в кадрі їх не видно.

Разом із кодами Sony поклала листівку з рукописним написом: “Ейдене та Кірстен, вітаємо з одруженням!”. І нижче була друкована записка: “Вітаємо та дякуємо, що грали з нами”.

“Дякую, PlayStation! Це було дуже мило з вашого боку. Ми любимо PlayStation ще з дитинства”, — підписала публікацію Крістен.

Станом на момент написання новини відео зібрало 1,3 млн переглядів і 69,4 тис. лайків. У коментарях ділилися, що також надсилали запрошення Sony і отримували подібні відповіді, хоча не завжди з іграми PS5. Тож молодятам пощастило отримати настільки щедрий подарунок. Користувачі також жартують, що іноді вигідніше запросити на весілля великий технологічний бренд, ніж випадкових гостей.


Окрім цієї історії, варто нагадати про нещодавній State of Play від Sony. Компанія там показала 2D-версію God Of War для PS5, який розкритикував творець франшизи, анонсували рімейк трилогії та показали нові деталі про Resident Evil Requiem, яка виходить 27 лютого. Наступний великий реліз компанії — Marathon від Bungie.

Криза пам’яті? Не чули: нова PS6 отримає щедрі 30 ГБ “оперативки”

Джерело: Metro

