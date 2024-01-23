Новини Пристрої 23.01.2024 о 15:41 comment views icon

Motorola анонсувала смартфони Moto G04 і Moto G24 з екранами на 6.6″, Android 14 й ціною менш як €129

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Юрій Орос

Автор новин

Motorola анонсувала смартфони Moto G04 і Moto G24 з екранами на 6.6″, Android 14 й ціною менш як €129

Motorola анонсувала два нових доступних телефони для європейського ринку: Moto G04 та Moto G24. Обидва телефони оснащені 6,6-дюймовими IPS-дисплеями з частотою оновлення 90 Гц, Android 14, акумуляторами на 5000 мАг та пластиковими корпусами.

Moto G04 оснащено процесором Unisoc T606, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам’яті. Moto G24 отримав MediaTek Helio G85 разом з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті.

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Moto G24 має 50-Мп основну камеру та 2-Мп макрооб’єктив, тоді як основна камера G04 має роздільну здатність 16-Мп основну камеру. Обидва телефони мають отвори для фронтальних камер в центрі верхньої грані екрану: G24 пропонує 8-Мп камеру, а G04 — 5 Мп.

Обидва телефони працюють під управлінням Android 14 з Motorola MyUX, мають бічні сканери відбитків пальців, роз’єми для навушників та захист від бризок за стандартом IP52, передає GSM Arena.

 

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Moto G04 пропонується у кольорах Concord Black (чорний), Sea Green (зелений), Satin Blue (блакитний) та Sunrise Orange (помаранчевий). Ціна починається від €119. Moto G24 доступний у Matte Charcoal (матовому вугільному), Ice Green (зеленому), Blueberry (чорничному) та Pink Lavender (рожевому лавандовому) кольорах за ціною від €129.

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