Motorola Edge (2024) отримав pOLED дисплей з частотою 144 Гц, SoC Snapdragon 7s Gen 2, оновлену камеру та ціну $550

Motorola випустила оновлену версію смартфона Edge. Версія 2024 року відрізняється від попередника, що вийшов у жовтні 2023 року, покращеним процесором та оновленою основною камерою.

Смартфон Motorola Edge (2024) містіть 6,6-дюймовий pOLED дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Панель забезпечую 10-бітне відтворення кольорів та пікову яскравість 1300 ніт.

Пристрій отримав процесор Snapdragon 7s Gen 2 з частотою до 2,4 ГГц та GPU Adreno 710. Цей чип забезпечує приріст багатоядерної продуктивності на 22% та графічної продуктивності на 11% у порівнянні з процесором Dimensity 7030, який використовувався в минулорічній моделі. Новинка також містить 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 256 ГБ сховища UFS 2.2.

На задній панелі Motorola Edge (2024) розташована подвійна камера. Головний модуль виконаний на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony LYT-700C (проти Omnivision OV50A у минулорічній моделі). Модуль доповнений оптичною системою стабілізації зображення та об’єктивом з діафрагмою f/1.88. Також користувачам доступний 13-мегапіксельний надширококутний модуль, який також використовується для макро знімків. Фронтальна камера виконана на базі 32-мегапіксельного сенсора.

Смартфон Motorola Edge (2024) оснащений батареєю місткістю 5000 мАгод та підтримує швидке дротове заряджання потужністю 68 Вт та бездротове заряджання потужністю 15 Вт. В пристрої доступні стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos та кнопка Quick Button з можливістю індивідуального налаштування. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Ціна Motorola Edge (2024) становить $549,99. Новинка надійде у продаж з 20 червня.

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Джерело: gizmochina