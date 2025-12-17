Новини Пристрої 17.12.2025 comment views icon

Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни
Moto G Power 2026 / Motorola

Motorola представила Moto G Power 2026 — оновлену версію популярного бюджетного смартфона. Новинка отримала три ключові покращення порівняно з моделлю початку 2025 року, але водночас зберегла стартову ціну.

Загалом Motorola вирішила не ламати формулу. Moto G Power 2026 зберіг знайомий процесор MediaTek Dimensity 6300 (як і захищений смартфон Realme V60 Pro). Чип доповнений 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем місткістю 128 ГБ. Також від попередника залишився великий 6,8-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2388×1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Блок камер майже не зазнав змін. Головний 50-мегапіксельний модуль має оптичну стабілізацію зображення та об’єктив з діафрагмою f/1.8. Його доповнює 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль.

Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни

Втім, без апгрейдів не обійшлося. По-перше, Motorola замінила фронтальну камеру: замість 16 Мп тепер встановили 32 Мп сенсор, що має покращити якість селфі та відеодзвінків. По-друге, смартфон отримав трохи більший акумулятор — 5200 мА·год. Це приблизно на 4% більше, ніж у торішньої моделі. Підтримується швидка зарядка потужністю 30 Вт. По-третє, Moto G Power 2026 з коробки працює на Android 16, а не на Android 15, тож він отримуватиме оновлення системи приблизно на рік довше за попередника.

Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни

Moto G Power 2026 з’явиться у продажу 8 січня за тією ж ціною $299,99, що й попередник на момент виходу. Нині Moto G Power 2025 продається на Amazon за $199,99.

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
JerryRigEverything ламає Xiaomi 17 Pro: багато хороших та трохи поганих новин
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Як в росії: Індія вимагатиме від виробників смартфонів встановлення державного застосунку
Nova Launcher для Android, який залишився без розробників, продовжує отримувати оновлення
ЗМІ: Samsung згортає лінійку Galaxy Edge — всього через 5 місяців після запуску
RedMagic 11 Pro вийшов у світі: менша батарея за ціною від $699
Xiaomi показала Redmi K90: без стильного сабвуфера, як у "старшого брата", але теж акустика Bose
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
Як iPhone Air, але за пів ціни: представлено новий флагман Vivo S50 Pro mini на Snapdragon 8 Gen 5
"Вбивця" Galaxy Edge: вийшов тонкий смартфон Motorola Edge 70 за €800
Баг Apple iOS “пожирає” вільну пам'ять і не дає оновити систему — як його позбутися
Оранжевий Apple iPhone 17 Pro Max почервонів від сорому за зовнішнє покриття
Застарілий телефон Samsung коштував власнику життя — не зміг набрати екстрений номер
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Анонсовані OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, та OnePlus Watch Lite
Вийшли Oppo Find X9 та X9 Pro: Dimensity 9500, 7500 мАг та зовнішній об'єктив, глобальний реліз незабаром
Європейський реліз Vivo X300 та X300 Pro: менший акумулятор, ціна від €1049 та фотокомплект за €600
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати