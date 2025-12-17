Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни

Moto G Power 2026 / Motorola

Motorola представила Moto G Power 2026 — оновлену версію популярного бюджетного смартфона. Новинка отримала три ключові покращення порівняно з моделлю початку 2025 року, але водночас зберегла стартову ціну.

Загалом Motorola вирішила не ламати формулу. Moto G Power 2026 зберіг знайомий процесор MediaTek Dimensity 6300 (як і захищений смартфон Realme V60 Pro). Чип доповнений 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем місткістю 128 ГБ. Також від попередника залишився великий 6,8-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2388×1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Блок камер майже не зазнав змін. Головний 50-мегапіксельний модуль має оптичну стабілізацію зображення та об’єктив з діафрагмою f/1.8. Його доповнює 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль.

Втім, без апгрейдів не обійшлося. По-перше, Motorola замінила фронтальну камеру: замість 16 Мп тепер встановили 32 Мп сенсор, що має покращити якість селфі та відеодзвінків. По-друге, смартфон отримав трохи більший акумулятор — 5200 мА·год. Це приблизно на 4% більше, ніж у торішньої моделі. Підтримується швидка зарядка потужністю 30 Вт. По-третє, Moto G Power 2026 з коробки працює на Android 16, а не на Android 15, тож він отримуватиме оновлення системи приблизно на рік довше за попередника.

Moto G Power 2026 з’явиться у продажу 8 січня за тією ж ціною $299,99, що й попередник на момент виходу. Нині Moto G Power 2025 продається на Amazon за $199,99.

Джерело: notebookcheck