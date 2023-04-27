«‎Моя робота у космосі завершена» — Сігурні Вівер каже, що не повернеться до ролі Ріплі у фільмах про «Чужих»

Сігурні Вівер багатьом запам’яталась як ворент-офіцер Еллен Ріплі у новаторському науково-фантастичному фільмі жахів Рідлі Скота «Чужий‎», а потім повторила свою культову роль у сиквелах «Чужі‎» Джеймса Кемерона, «Чужий 3‎» Девіда Фінчера та «Чужий 4: Воскресіння» Жана-П’єра Жене. І хоча завжди цікаво спостерігати за тим, як зірки-ветерани звертаються до своїх персонажів через багато років, Вівер аж ніяк не зацікавлена у поверненні до франшизи.

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Свою першу номінацію на «Оскар» акторка отримала за роботу у «‎Чужих» Кемерона, який перетворив тихий фільм жахів у психологічному стилі на тотальну війну десантників проти ксеноморфів. Зрештою Ріплі залишилась єдиною, хто вижив після нападу інопланетян на корабель, а сама Вівер дуже прийшлась до душі режисеру, що призвело до їхньої подальшої співпраці.

Акторка зізнається в інтерв’ю Total Film, що були часи, коли вона думала про повернення до ролі – зокрема у сиквелі Ніла Блумкампа, про який оголосили у 2015 році, перенесли на 2017-й та врешті-решт скасували. Нині Вівер визнає, що настав час попрощатися з персонажем.

«Є чимало молодих акторок, які візьмуться за такі ролі. Дуже хотіла знятися в Ніла, але цей корабель відплив. Моя робота у космосі завершена. Рідлі Скот та інші зробили Ріплі жінкою, але не безпорадною істотою. Вважаю, що мені дуже пощастило. Це були чоловіки, які створювали образ із любов’ю та повагою до сильних жінок‎», – каже акторка.

Попри «завершення роботи у космосі‎» 73-річна акторка продовжує зніматись в інших франшизах. Вівер і надалі з’являтиметься як Кірі (дочка Джейка Саллі та Нейтірі) у «‎Аватарі 3», а також повторить роль Дани Барретт у продовженні франшизи «Мисливці на привидів».