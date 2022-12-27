Джеймс Кемерон підтвердив давню легенду про презентацію фільму “Чужі” 1986 року — де натякав продюсерам на потенційний заробіток

Перед виходом фільму “Аватар: Шлях води” Кемерон постійно “обходив” ЗМІ, сумлінно просуваючи своє творіння. Презентуючи нові пригоди Джейка Саллі та Нейтірі, режисер також згадав свій фільм “Чужі” 1986 року і підтвердив давню легенду про те, що настільки був впевнений в ідеї роботи, що буквально “показав” продюсерам гроші.

Джеймс Кемерон на хвилі слави після виходу фантастичного бойовика “Термінатор” у 1983 році зустрівся з керівниками 20th Century Fox та оголосив про ідею створити продовження для хорору Скотта Рідлі “Чужий”.

Згідно з легендою, яку поширювали роками, Кемерон презентував сценарій перед продюсерами, а потім написав прямо на ньому слово “Alien”, додав літеру “S” у кінці та перекреслив її двома вертикальними лініями — таким чином вона почала скидатися на значок долара. Це був натяк на майбутній успіх фільму і його касові збори.

У рамках нещодавнього інтерв’ю з Кемероном журнал Empire надав режисерові список запитань від інших зірок кіноіндустрії, зокрема Гільєрмо дель Торо, Раяна Джонсона, Гаррісона Форда та Едгара Райта. Саме Райт звернувся до історії, пов’язаної з презентацією “Чужих.” Ось, що відповів Кемерон:

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“Коли я збирався розпочати роботу над “Чужими”, то обідав з одним з продюсерів, який заявив: “Якщо фільм буде хорошим, Рідлі отримає гонорар, а якщо ні — це кінець твоєї кар’єри”. Я відповів: “Нуу, мені це подобається”. Можливо, я був дурним фанатом, але я так чітко бачив це у своїй голові, що мені просто потрібно було піти і зробити це. І так, це правда. Я був на зустрічі з керівником студії та виконавчими продюсерами, перегорнув сценарій і на протилежній стороні останньої сторінки написав Alien. Тоді додав S в кінці та намалював дві вертикальні лінії через S. Можливо, це був рефлекс, коли вони зрозуміли, як тісно знак $ пов’язаний зі словом “Чужий”. А можливо, це була моя впевненість. Але вони сказали мені “так”.

“Чужі” виявились важливим і комерційним хітом для Кемерона: бюджет фільму складав 18,5 млн доларів, тоді як у прокаті він зібрав $86 млн лише у США та $131 млн з міжнародної каси. Фільм було номіновано на 7 “Оскарів”, включаючи номінацію “Найкраща актриса” для Сігурні Вівер. “Чужі” отримали “Оскар” за “Найкращий звуковий монтаж” та “Найкращі візуальні ефекти”.

Нагадаємо, нині останній фільм Кемерона “Аватар: Шлях води” транслюється в кінотеатрах. За перший вікенд прокату фільм зібрав $134 млн у США та $435 млн у всьому світі. Фільм став третьою у світі прем’єрою зі зборів на вихідних за час пандемії COVID-19 – він поступається лише картинам “Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля” з $442 млн і “Людина-павук: немає шляху додому” з $600 млн. Усередині США “Аватар: Шлях води” разом із «Бетменом» став п’ятою прем’єрою 2022 року за величиною зборів.

Джерело: Collider