«Омолоджена версія‎» Гаррісона Форда з’явиться у фільмі «Індіана Джонс і Реліквія долі» на 25 хвилин

Джеймс Менґолд, який замінив в режисерському кріслі Стівена Спілберґа під час знімань п’ятої частини пригод Індіани Джонса, сказав, що Форд був «достатньо спритним, щоб прикидатися 35-річним‎».

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В інтерв’ю журналу Total Film Менґолд повідомив, що «омолоджена версія‎» 79-річного Гаррісона Форда з’являється у фільмі аж на 25 хвилини (із загалом 2 годин 22 хвилин) – приблизно у тому віці, в якому актор перебував у «Шукачах втраченого ковчега».

Раніше команда повідомила, що для омолодження актора використовували одразу кілька новітніх технологій омолодження, включаючи розробку студії Industrial Light & Magic. І виявляється, що це зроблено для розширеної дії фільму, а не для простої сцени ретроспекції.

Менґолд назвав Форда «неймовірно обдарованим і спритним», що дозволило йому легко «вдавати 35-річного» під час знімань.

«Але використана технологія — це зовсім інша річ. Ми витратили сотні годин на знімання Форда великим, середнім та широким планом, при будь-якому освітленні – вночі та вдень‎. Я міг зробити кадри 79-річного Гаррісона, який грає 35-річного, у понеділок, а в середу вже отримати кадри із заміненою головою», – розповідає режисер.

Раніше цього року Форд розповідав, що штучний інтелект вивчив всю його фільмографію, аби отримати омолоджену версію його обличчя з архівних кадрів.

«У них є програма штучного інтелекту, яка може переглядати кожен фут плівки, якою володіє Lucasfilm, зокрема й ту, яку не використали для фільмів. Вони ставлять маленькі точки на моєму обличчі і я вимовляю слова. Це фантастично‎», – сказав актор.

Основна дія фільму «Індіана Джонс і Реліквія долі» відбувається в 1969 році, а головний герой вкотре намагається протистояти нацистам. Кадри з омолодженим Фордом тимчасово повернуть глядача у 1944 рік, де розгортаються події першої частини кіносаги.

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«Я сподіваюся, що, попри те, що про фільм будуть говорити з точки зору технологій, ви подивитесь і подумаєте: «О Боже, вони просто знайшли ці кадри. Вони просто зняли це 40 років тому», — сказала раніше продюсер і президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді журналу Empire.

Сам Форд сказав виданню, що дивитися на себе молодого «трохи моторошно».

Окрім Гаррісона Форда, Мадса Міккельсена та Фібі Воллер-Брідж, у п’ятому Індіані Джонсі зіграли Антоніо Бандерас, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон, Томас Кречманн («Підводний човен»), Бойд Голдбрук («Лоґан»), Тобі Джонс («Світ Юрського періоду 2») та інші.

В український прокат фільм вийде 29 червня 2023 року — світова прем’єра відбудеться на Каннському кінофестивалі наступного місяця.

Раніше Forbes повідомляв, що Disney витратила $294,7 млн на створення останньої частини серії про Індіану Джонса