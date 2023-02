Ан-225 «Мрія» знову підніметься в небо завдяки грі Microsoft Flight Simulator

Під час спроби захопити аеродром «Гостомель» російські загарбники знищили легендарний літак Ан-225 «Мрія» – найбільший та найпотужніший у світі транспортник. І поки в Україні шукають можливості відновити легенду, розробники Microsoft Flight Simulator вирішили створити в грі віртуальну версію славетного українського велетня.

Стало відомо, що наступним літаком в серії Famous Flyer у грі Microsoft Flight Simulator стане саме Ан-225 «Мрія». Його планується додати в гру на річницю знищення – 27 лютого. Щоб пілотувати легендарний велетень, необхідно буде придбати DLC вартістю $20. Як очікується, частина грошей з продажу віртуального літака піде на відновлення справжньої «Мрії».

Exciting news! We are pleased to be working on the Antonov225 with Microsoft!

More information to follow soon! We hope you’re excited 🙂 pic.twitter.com/vHzujRxmX6

— iniBuilds (@iniBuilds) February 1, 2023