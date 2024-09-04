MSI представила сім ноутбуків з Intel Core Ultra 200 та AMD Ryzen AI 300 та нову серію Venture

MSI представила ноутбуки наступного на нових процесорах Intel Core Ultra 200 та AMD Ryzen AI 300. Окрім покращеної продуктивності обчислень та відео, чипи краще працюють з ШІ.

Виробник анонсував нову серію ноутбуків Venture, які позиціюються як тонкі, легкі та потужні. Вони оснащені процесорами Intel Core Ultra 200 та дисплеями з діагоналлю 14”, 15,6”, 16” та 17”. Ноутбуки отримали OLED-дисплеї 16:10 зі 100% охопленням колірної гами DCI-P3. Вони підтримують заряджання від USB-C PD потужністю 100 Вт.

Також представлені ноутбуки для бізнесу зі штучним інтелектом Prestige і Summit, теж на Core Ultra 200. MSI заявляє про їхню оптимізацію до понад 500 моделей ШІ та покращену енергоефективність.

Ноутбуки серії Prestige доступні в трьох розмірах: 13”, 14” та 16”. Крім найновіших процесорів, вони отримали надлегкі корпуси та тривалий час автономної роботи — до 20 годин відтворення відео та офісної роботи. Також вони оснащені 5 МП вебкамерами для приємніших онлайн-зустрічей.

Бізнес-ноутбуки Summit 13 AI+ Evo теж мають Intel Core Ultra 200 та легкий корпус. Вони укомплектовані стилусом MSI Pen 2 із підтримкою MPP 2.6.

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Представлені також нові ноутбуки з процесорами AMD Ryzen AI 300 — Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ та Creator A16 AI+. Stealth A16 AI+ і Creator A16 AI+ розроблені для геймерів та творців контенту. Відеокарті NVIDIA GeForce RTX 40 забезпечують обчислювальну потужність у тонкому та легкому корпусі з магнієво-алюмінієвого сплаву.

Summit A16 AI+ і Prestige A16 AI+, теж на процесорах AMD Ryzen AI 300, оснащені ексклюзивним програмним забезпеченням MSI AI Engine та MSI AI Noise Cancellation Pro. Усі ноутбуки представлені на стенді MSI на виставці IFA 2024.

Джерела: MSI, TechPowerUp

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