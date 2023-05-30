Новини Пристрої 30.05.2023 о 13:06

MSI розробила просте вирішення проблем із кабелем 12VHPWR — конектор жовтого кольору служить індикатором правильності підключення

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Вадим Карпусь

Автор новин

MSI розробила просте вирішення проблем із кабелем 12VHPWR — конектор жовтого кольору служить індикатором правильності підключення

Минулого року деякі власники відеокарт RTX 4090 зіткнулися з проблемою плавлення конекторів живлення 12VHPWR. Пізніше з’ясувалося, що проблема була у недостатньо щільному контакті самого роз’єму – користувачі могли не до кінця засувати штекер у роз’єм, що призводило до перегріву та плавлення.

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MSI разработала простое решение проблем с кабелем 12VHPWR – коннектор желтого цвета служит индикатором правильности подключения

Щоб уникнути повторення таких проблем у майбутньому, MSI пропонує досить просте рішення. Фактично, інженери компанії пропонують лише трохи модифікувати роз’єм і зробити його двоколірним. При цьому додатковий жовтий колір штекера є своєрідним індикатором правильності підключення. Ідея полягає в наступному – поки користувач бачить жовту частину конектора, штекер недостатньо вставлений у гніздо. Єдиний спосіб прибрати з очей жовту частину конектора – вставити його до кінця, забезпечивши правильне і щільне підключення.

MSI разработала простое решение проблем с кабелем 12VHPWR – коннектор желтого цвета служит индикатором правильности подключения

Слід зазначити, що цей спосіб розв’язання проблеми з плавленням 12VHPWR (та інших роз’ємів, що передають велику потужність), досить простий у реалізації. Він не вимагає суттєвого подорожчання конструкції або використання додаткових з’єднань, як у випадку рішення ASUS. Так що інші виробники зможуть також впровадити такий підхід, який не вимагає серйозних змін у конструкції роз’єму, але забезпечує правильне підключення кабелів користувачами.

Джерело: videocardz


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