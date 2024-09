Музиканти Heaven 17 відмовили у треку для GTA 6 через мізерну платню, запропоновану Rockstar

Rockstar запропонувала включити у саундтрек GTA 6 пісню Temptation гурту Heaven 17. Музиканти були раді, але «послали» компанію, коли побачили суму.

Ігри Grand Theft Auto надзвичайно популярні у США та у світі. Лише GTA 5 вдалося продати понад 200 млн копій. Це одна з найбільш продаваних ігор усіх часів, і її видавці могли б бути щедрими, особливо коли йдеться про досить відомий та старий гурт. Пісня Temptation вийшла у 1983 році та була хітом.

У першому зі своїх постів в X музикант і композитор Мартін Вер пише, що Rockstar запропонувала йому включити пісню у гру. Він дуже зрадів, особливо від того, що це мало б добряче коштувати:

Вер вгамував емоції та дочитав листа до кінця. У другому пості він пише:

IT WAS $7500 – for a buyout of any future royalties from the game – forever…

To put this in context, Grand Theft Auto 6 grossed, wait for it…

$8.6 BILLION

Ah, but think of the exposure…

Go fuck yourself

