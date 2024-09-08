Музиканти Heaven 17 відмовили у треку для GTA 6 через мізерну платню, запропоновану Rockstar

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Rockstar запропонувала включити у саундтрек GTA 6 пісню Temptation гурту Heaven 17. Музиканти були раді, але «послали» компанію, коли побачили суму.

Ігри Grand Theft Auto надзвичайно популярні у США та у світі. Лише GTA 5 вдалося продати понад 200 млн копій. Це одна з найбільш продаваних ігор усіх часів, і її видавці могли б бути щедрими, особливо коли йдеться про досить відомий та старий гурт. Пісня Temptation вийшла у 1983 році та була хітом.

У першому зі своїх постів в X музикант і композитор Мартін Вер пише, що Rockstar запропонувала йому включити пісню у гру. Він дуже зрадів, особливо від того, що це мало б добряче коштувати:

«Нещодавно зі мною зв’язалися мої видавці від імені Rockstar Games щодо можливості використання Temptation у новій грі Grand Theft Auto 6. Звісно ж, схвильований величезним багатством, яке ось-ось мало з’явитися на моєму шляху, я прокрутив електронний лист до кінця, щоб дізнатися про пропозицію…»

Вер вгамував емоції та дочитав листа до кінця. У другому пості він пише:

«ЦЕ БУЛО 7500 доларів — для викупу будь-яких майбутніх роялті від гри — назавжди… Щоб пояснити це в контексті, Grand Theft Auto 6 [музикант мав на увазі GTA 5] принесла прибутки, зачекайте… $8,6 МІЛЬЯРДА Ах, але подумайте про популяризацію… Go fuck yourself»

IT WAS $7500 – for a buyout of any future royalties from the game – forever… To put this in context, Grand Theft Auto 6 grossed, wait for it… $8.6 BILLION Ah, but think of the exposure… Go fuck yourself — Martyn Ware 🦉 (@martynware) September 7, 2024

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Тож, схоже, пісню Temptation ми у GTA 6 не почуємо. на час свого випуску альбом The Luxury Gap гурту став платиновим багато в чому завдяки саме Temptation. Пісня витримала випробування часом як один із найбільш пам’ятних треків Heaven 17 поряд з іншими популярними піснями, такими як Let Me Go та Come Live. Серія GTA відома багатьма представленими в іграх музичними треками.

Щобільше, дехто вважає, що GTA 6 спровокує підняття цін на AAA-ігри. Майкл Доуз, директор відділу видавництва Larian Studios, розробника Baldur’s Gate 3, припускає, що гра коштуватиме $150, що вдвічі перевищує звичайну ціну ААА-проєктів.

Джерело: Dexerto

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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