AMD додала підтримку Zen 5 до компілятора GCC Linux

AMD додала підтримку своїх майбутніх процесорів на основі мікроархітектури Zen 5 в компілятор GCC. Znver5 тепер є ціллю в репозиторії GCC Git до стабільного випуску GCC 14.1. Цей крок гарантує, що розробники матимуть необхідну підтримку компіляторів для процесорів Ryzen і EPYC на базі Zen 5 перед їх виходом пізніше цього року.

У лютому AMD оголосила про додавання цілі Zen 5 до компілятора GCC, представивши нові інструкції, такі як AVXVNNI, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT і PREFETCHI. Ці вдосконалення базуються на можливостях попередніх процесорів на базі Zen 4, пропонуючи покращену продуктивність і ефективність майбутніх процесорів AMD для клієнтських комп’ютерів і комп’ютерів центрів обробки даних.

Включення підтримки Zen 5 у компілятор GCC перед випуском будь-якого продукту є природним кроком AMD, оскільки компанія хоче, щоб розробники програмного забезпечення готувалися до появи її пристроїв наступного покоління. Додавання цілі znver5 до GCC дозволяє розробникам ПЗ оптимізувати, точно налаштувати та повністю використовувати можливості нових процесорів у своїх програмах. У результаті програмне забезпечення зможе повністю використовувати потенціал систем на базі Zen 5 з першого дня.

Наразі для підтримки Zen 5 у GCC використовується таблиця Zen 4, але очікується, що AMD надасть додаткові оптимізації та покращення в майбутніх виправленнях. Це ще більше покращить здатність компілятора використовувати всі переваги можливостей Zen 5.

Очікується, що AMD випустить свої процесори Ryzen і EPYC на базі архітектури Zen 5 пізніше цього року. Деякі з цих чипів будуть виготовлені за 3-нм техпроцесом TSMC, тоді як інші покладатимуться на 4-нм технологію виробництва. Передбачається, що процесори на базі Zen 5 помітно підвищать продуктивність як в однопотокових, так і в багатопотокових навантаженнях.

Джерело: tomshardware

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