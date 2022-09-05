На Харківщині кіберполіція викрила групу шахраїв, які на схемі з POS-терміналами та ФОПами «нагріли» банки на понад 1 млн грн

У Харківській області співробітники управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчим управлянням обласної поліції викрили масштабну шахрайську схему, яку організував спритний 20-річний харків’янин.

Фігурант справи залучив до схеми ще трьох громадян, які реєстрували ФОПи та отримували власні POS-термінали. Потім невдачливі підприємці, використовуючи бази зі скомпрометованими даними банківських карток іноземних громадян, «прив’язували» крадені персональні дані до платіжних систем та через NFC проводили розрахунки у своїх POS-терміналах. За попередніми підрахунками, підозрювані завдали банківським установам понад 1 мільйон гривень збитків.

Під час санкціонованих обшуків, до яких також були залучені працівники спецпідрозділу «ТОР» патрульної поліції Харківщини, за місцями проживання фігурантів працівники поліції вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, печатки та POS-термінал, що використовувався у протиправній діяльності.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України — усім фігурантам вже оголосили про підозру. Якщо провину буде доведено у суді (процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура), їм загрожує до 12 років позбавлення волі.