На HBO Max завершився серіал “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” — всі 8 епізодів доступні для перегляду

“Воно: Ласкаво просимо до Деррі” / HBO Max

На HBO Max завершився перший сезон серіалу “Воно: Ласкаво просимо до Деррі”. Хоча офіційного продовження ще немає, сам серіал із самого початку замислювався як довга історія.

Наразі на стримінговому сервісі можна переглянути всі вісім епізодов з офіційною українською озвучкою. Серіал розгортається за десятиліття до подій фільмів “Воно” і показує повторювані цикли насильства в місті Деррі, пов’язані з появами Пеннівайза. Хоча офіційно про другий сезон не оголосили, співтворець серіалу Енді Мускіетті раніше позиціював проєкт як трисезонний.

“Наразі… наша мета — завершити цю велику історію, яка охоплює три сезони “Ласкаво просимо до Деррі”. Це самостійна історія, і перший сезон — лише перший із трьох кроків у її розповіді. Тож попереду ще багато сюжету”, — казав він в інтерв’ю CinePOP.

Перший сезон відбувається у 1962 році, але майбутні сезони мають переносити події все далі в минуле. За словами співтворця проєкту в подкасті Radio TU, за основу для сюжету взяли окремі розділі з роману Стівена Кінга “Воно”. А саме дослідження Майка Хенлона, який протягом 27 років намагався зібрати правду про Пеннівайза.

“Вони розповідають про катастрофічні події минулого — пожежу в Black Spot, різанину банди Бредлі, групи грабіжників банків у 30‑х роках, а також вибух на металургійному заводі Kitchener Ironworks. Щоразу, коли [Пеннівайз] виходить зі сплячки, на початку цього циклу відбувається якась катастрофа”, — казав Мускіетті.

Фінал першого сезону показує, що Пеннівайз не прив’язаний до одного часового проміжку. Це відкриває можливість для серіалу вільно рухатися між десятиліттями та показувати, як насильство “хвилями” повертається в місто та тримає людей в напрузі. Довгостроковий план серіалу будується саме на цій зворотній хронології.

“Є причина, чому історія розповідається у зворотному порядку. Тож перший сезон — це 1962 рік, другий сезон — 1935, а третій сезон — 1908 рік”, — підкреслював він.

За його словами, Warner Bros. “дуже зацікавлена у виході другого сезону якомога швидше”, хоча офіційно HBO нічого не оголошувала. Невідомо, чи це пов’язано якось з прагненням Netflix придбати Warner Bros. Серіал-приквел зібрав 5,7 млн глядачів за три дні після виходу дебютного епізоду. Серед найкращих результатів в історії HBO Max він поступається лише “Дому дракона” та “Останнім з нас”.

Джерело: Fandom Wire