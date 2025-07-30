Серіал жахів «Воно» натякає на дивний зв’язок Пеннівайза з кінохітом Стівена Кінга 31-річної давнини

Офіційний постер серіалу «Воно: Ласкаво просимо до Деррі» / з Instagram-акаунту @hbomax

Серіал-приквел про Пеннівайза «Воно: Ласкаво просимо до Деррі» отримав новий трейлер на Comic Con 2025, однак лише найуважніші глядачі могли помітити важливе відсилання на хітову екранізацію Стівена Кінга 1990-х років.

Для початку варто знати, що серіал повертає нас до початків: у 1960-ті роки, коли місто Деррі лише починає поринати в зло, яке приніс клоун-вбивця, відповідальний за зникнення дітей. Білл Скашгорд грає Пеннівайза в усіх трьох проєктах (серіал і два фільми), однак цього разу для персонажа, схоже, підготували важливу передісторію.

В одному з кадрів трейлеру можна помітити відсилання до, мабуть, найзворушливішої історії Стівена Кінга, екранізованої під назвою «Втеча з Шоушенка» у 1990-х роках. На 57-й секунді нам показують автобус із в’язнями з написом «Державна в’язниця Шоушенк» — елемент, який деякі фани пов’язали з потенційним перебуванням самого Пеннівайза в цьому закладі в минулому. Чи це дійсно так? Питання, на яке, сподіваємось, відповість сам серіал.

«Втеча з Шоушенка» з Тімом Роббінсом і Морганом Фріменом в головних ролях на червень 2025 року посідала першу сходинку в рейтингу 250 найкращих фільмів за версією IMDb та має майже ідеальну глядацьку оцінку на Rotten Tomatoes у 98%.

Однак можливо і те, що це проста великодка для фанів творчості Короля жахів, яка не несе суттєвого підтексту. В оригінальному романі «Воно» Шоушенк згадувався багато разів, та й загалом в’язниця є одним із наративних прийомів, що часто з’являвся в оповіданнях Стівена Кінга. Цікаво, що час подій «Ласкаво просимо до Деррі» збігається з хронологією культового фільму Френка Дарабонта.

Окрім Скашгорда до акторського складу увійшли Тейлор Пейдж («Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.»), Джован Адепо («Вартові»), Кріс Чок («Перрі Мейсон»), Джеймс Ремар («Оппенгеймер») та ін. Сценарій написав режисер фільмів «Воно» Андрес Мускетті, його сестра Барбара та Джейсон Фукс (тріо також взяло на себе роль виконавчих продюсерів, а Андрес ще й зрежисував чотири з загалом дев’яти епізодів).

В попередніх інтерв’ю Мускетті пояснював, що серіал «розповідатиме історію у зворотному напрямку», з урахуванням трьох сезонів:

«Це історія, заснована на інтерлюдіях книги. Інтерлюдії — це, по суті, розділи, що відображають дослідження Майка Хенлона, його фрагменти. Протягом 27 років хлопець намагається зрозуміти, що це таке, що його зробило, хто його зробив, хто його бачив і все таке інше… Тож перший сезон — це 1962 рік, другий сезон — 1935, а третій сезон — 1908 рік».

Серіал «Воно: Ласкаво просимо до Деррі» вийде на HBO та Max у жовтні (точну дату ще не оголосили). Це лише одна з великої кількості екранізацій Стівена Кінга, випущених у 2025 році: раніше дебютували серіал «Інститут», фільми «Мавпа» та «Життя Чака» з Томом Гіддлстоном; далі чекаємо на «Довгу ходу» від режисера «Голодних ігор» Френсіса Лоуренса та «Людину, що біжить» з Гленом Павеллом у новій версії Бена Річардса.

Джерело: Screen Rant, Tech Radar