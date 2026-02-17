tradfi
Новини Софт 17.02.2026 comment views icon

На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Функція обмеження заряду на Mac / Apple

Функція “Обмеження заряду”, раніше доступна лише на iPhone та iPad, тепер працює і на Mac — в першій беті macOS 26.4.


“Обмеження заряду” — це функція, яка дозволяє власноруч встановити максимальний рівень заряду для вашого пристрою, щоб подовжити термін служби акумулятора.

На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

В macOS 26.4 користувачі можуть обрати ліміт від 80% до 100%. Пристрій автоматично припинить заряджання за кілька відсотків від встановленого ліміту. Утім Apple уточнює, що Mac “іноді” доходитиме до 100%, аби “підтримувати точну оцінку стану заряду акумулятора”.


Як активувати обмеження заряду на Mac

  • Відкрийте “Налаштування”
  • Перейдіть в  розділ “Акумулятор”
  • Натисніть на значок “Інформація” поруч із розділом “Заряджання”
  • Оберіть необхідний ліміт

На додачу до цього, нові бета-версії OS 26.4 та macOS 26.4 переносять функцію обмеження заряду в програму “Швидкі команди”, аби автоматизувати налаштування.

На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

Інше цікаво оновлення в macOS: компактна панель вкладок Safari. Apple видалила опцію із запуском ‌macOS Tahoe‌ та iPadOS 26, чим викликала невдоволення багатьох користувачів, тож зміни довелось “відкотити”.

На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

В застосунку Safari на Mac та відповідному розділі в “Налаштуваннях” на iPad тепер є опція, яка активує компактну панель вкладок як альтернативу стандартній.

Спецпроєкти
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

‌macOS Tahoe‌ 26.4 та iPadOS 26.4 наразі доступні лише розробникам, але Apple має незабаром випустити публічні бета-версії. Очікується, що програмне забезпечення вийде навесні.

Apple анонсувала “спецподію” на 4 березня: що можуть показати?

Джерело: macrumors, 9to5mac

Популярні новини

arrow left
arrow right
Зекономив $800: власник втраченого iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ отримав версію на 2 ТБ за гарантією AppleCare+
Apple розробляє iMac OLED, — джерела серед постачальників
Apple, як так? Майбутній недорогий MacBook “засвітився” з процесором A15 Bionic
Apple Pin: компанія готує ШІ-гаджет у форматі AirTag, з камерами та мікрофонами
Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення
Помилка перекладу: Apple iPhone 18 Pro не отримає фронтальну камеру збоку
Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам'яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro
Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store
Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
Український дизайнер опублікував рендери Apple iPhone 18 Pro: 12 нових функцій і змін наступного флагмана
Флагман із вм’ятинами: чому iPhone 17 Pro Max може постраждати навіть у чохлі
У бета iOS 26.3 та iPadOS 26.3 Apple зламала AirPlay, трансляцію на ТБ та перехід між пристроями
Оновлення Apple iOS 27 “Rave” очистить код і покращить автономність
Apple оновила систему купівлі Mac на своєму сайті: тепер доступні кастомізовані збірки
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code
Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій
ФБР не змогли "зламати" iPhone журналістки Washington Post через активований режим блокування
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Дизайн iPhone Fold змусить фанів Apple "перевчитись" користуванню смартфоном
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати