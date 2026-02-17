На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

Функція “Обмеження заряду”, раніше доступна лише на iPhone та iPad, тепер працює і на Mac — в першій беті macOS 26.4.
“Обмеження заряду” — це функція, яка дозволяє власноруч встановити максимальний рівень заряду для вашого пристрою, щоб подовжити термін служби акумулятора.
В macOS 26.4 користувачі можуть обрати ліміт від 80% до 100%. Пристрій автоматично припинить заряджання за кілька відсотків від встановленого ліміту. Утім Apple уточнює, що Mac “іноді” доходитиме до 100%, аби “підтримувати точну оцінку стану заряду акумулятора”.
Як активувати обмеження заряду на Mac
- Відкрийте “Налаштування”
- Перейдіть в розділ “Акумулятор”
- Натисніть на значок “Інформація” поруч із розділом “Заряджання”
- Оберіть необхідний ліміт
На додачу до цього, нові бета-версії OS 26.4 та macOS 26.4 переносять функцію обмеження заряду в програму “Швидкі команди”, аби автоматизувати налаштування.
Інше цікаво оновлення в macOS: компактна панель вкладок Safari. Apple видалила опцію із запуском macOS Tahoe та iPadOS 26, чим викликала невдоволення багатьох користувачів, тож зміни довелось “відкотити”.
В застосунку Safari на Mac та відповідному розділі в “Налаштуваннях” на iPad тепер є опція, яка активує компактну панель вкладок як альтернативу стандартній.
macOS Tahoe 26.4 та iPadOS 26.4 наразі доступні лише розробникам, але Apple має незабаром випустити публічні бета-версії. Очікується, що програмне забезпечення вийде навесні.
