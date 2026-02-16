tradfi
Новини Пристрої 16.02.2026 comment views icon

Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?
Apple MacBook

Apple офіційно оголосила про проведення спеціального заходу 4 березня 2026 року о 9:00 за східним часом США (16:00 за київським часом). Компанія називає його не традиційною презентацією, а “спеціальною подією Apple». Запрошення вже отримали представники профільної преси.


Окрім Нью-Йорка, Apple організує окремі зустрічі для журналістів у Шанхаї та Лондоні. Такий формат може свідчити про масштабну програму оновлень, хоча конкретний перелік анонсів поки що не розкривають.


За інформацією Марка Гурмана  з Bloomberg, найближчим часом компанія готує одразу кілька нових пристроїв:

Чи представлять усі ці продукти саме 4 березня — поки невідомо. Водночас перелік охоплює як доступні моделі (бюджетний MacBook, базовий iPad), так і професійні рішення на M5 Pro та M5 Max. Якщо Apple дійсно оновить лінійки MacBook Air і MacBook Pro, це означатиме перехід до нового покоління чипів M5 у портативному сегменті.

Окремо очікується перша бета-версія iOS 26.4. Вона має отримати щонайменше частину нових функцій Siri на базі моделей Google Gemini. Це може стати одним із ключових програмних анонсів заходу, адже інтеграція Gemini потенційно розширить можливості голосового асистента.

Таким чином, березневий захід може охопити одразу кілька категорій — ноутбуки, планшети, смартфони та програмне забезпечення з ШІ.

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина

Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам’яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro

Джерело: 9to5mac

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші деталі Xiaomi 18: дизайн як у "старого" iPhone та Snapdragon 8 Elite Gen 6
Перші фото Samsung Galaxy A57: новий колір и характеристики
Будильники на iPhone самостійно переходять в режим "без звуку": як виправити?
Фото та характеристики iPhone 17e злито перед запуском: знову 60 Гц, Dynamic Island і колір "лаванди"
Exynos та Snapdragon: повні характеристики Samsung Galaxy S26 та S26+
Apple Pin: компанія готує ШІ-гаджет у форматі AirTag, з камерами та мікрофонами
Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат
Найбільший в історії Apple: iPhone Fold отримає акумулятор на 5500 мАг
Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни
Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камери та батарея 5500 мА•год
Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год
Понад $500 тис.: на аукціоні до 50-річчя Apple продають першу плату і перший чек компанії
OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт
Вийшов Realme Neo8: флагманський процесор, перископічна камера та 8000 мА•год від $370
Клієнту відправили новий iPhone 17 Pro з плямами та зірваною пломбою, а на обміні нарахували потрійний завдаток
Honor представила Magic8 Pro Air і Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман і топовий смартфон з 200 МП
Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам'яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro
Представлений Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Дефіцит iPhone? NVIDIA посунула Apple як найбільшого замовника TSMC
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати