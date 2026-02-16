Apple анонсувала "спецподію" на 4 березня: що можуть показати?

Apple MacBook

Apple офіційно оголосила про проведення спеціального заходу 4 березня 2026 року о 9:00 за східним часом США (16:00 за київським часом). Компанія називає його не традиційною презентацією, а “спеціальною подією Apple». Запрошення вже отримали представники профільної преси.





Окрім Нью-Йорка, Apple організує окремі зустрічі для журналістів у Шанхаї та Лондоні. Такий формат може свідчити про масштабну програму оновлень, хоча конкретний перелік анонсів поки що не розкривають.

Apple is holding a product launch in New York on March 4. pic.twitter.com/j0hYQ9sfqd — Mark Gurman (@markgurman) February 16, 2026





За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, найближчим часом компанія готує одразу кілька нових пристроїв:

бюджетний MacBook на базі чипа A18 Pro;

MacBook Air з чипом M5;

MacBook Pro з процесорами M5 Pro та M5 Max;

нові монітори для Mac;

iPhone 17e;

базовий iPad із чипом A18;

iPad Air на процесорі M4.

Чи представлять усі ці продукти саме 4 березня — поки невідомо. Водночас перелік охоплює як доступні моделі (бюджетний MacBook, базовий iPad), так і професійні рішення на M5 Pro та M5 Max. Якщо Apple дійсно оновить лінійки MacBook Air і MacBook Pro, це означатиме перехід до нового покоління чипів M5 у портативному сегменті.

Окремо очікується перша бета-версія iOS 26.4. Вона має отримати щонайменше частину нових функцій Siri на базі моделей Google Gemini. Це може стати одним із ключових програмних анонсів заходу, адже інтеграція Gemini потенційно розширить можливості голосового асистента.

Таким чином, березневий захід може охопити одразу кілька категорій — ноутбуки, планшети, смартфони та програмне забезпечення з ШІ.

