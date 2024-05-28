На майбутніх iPad логотип Apple, ймовірно, розташовуватиметься в альбомній орієнтації

Ресурс Numerama провів інтерв’ю з трьома старшими співробітниками Apple стосовно нових моделей iPad Pro, які були випущені на початку цього місяця. З цього інтерв’ю випливає, що майбутні iPad очікує помітна зміна у зовнішньому вигляді.

Наразі логотип Apple на задній панелі iPad розташовано так, що він виглядає вертикально. Однак пристрої часто використовуються в альбомній орієнтації, наприклад під час перегляду відео чи з приєднаною клавіатурою. Це призводить до того, що логотип Apple перевертається набік.

Apple вже перемістила фронтальну камеру до довшого правого краю на нових моделях iPad Pro та iPad Air, щоб вона відображалася вгорі по центру, коли пристрої знаходяться в альбомній орієнтації. У зв’язку з тим, що альбомна орієнтація стає все більш популярною, дизайнер продуктів Apple Моллі Андерсон сказала, що горизонтальний логотип Apple є можливим на майбутніх iPad.

«Я думаю, що це може змінитися», – сказала Андерсон. «Ми думаємо про це. iPad давно є продуктом, який використовується в портретному режимі, але ми все частіше використовуємо його в альбомному».

Що стосується програмного забезпечення, Apple вже почала показувати логотип Apple в альбомній орієнтації, який з’являється під час завантаження iPad в такій орієнтації. Ці зміни з’явились в iPadOS 14.5. Схоже, в майбутніх iPad зміни відбудуться і у зовнішньому дизайні.

Джерело: macrumors