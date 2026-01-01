Новини Кіно 01.01.2026 comment views icon

На Netflix завершився серіал "Дивні дива" — після 9 років трансляції

Катерина Даньшина

Дивні дива / Netflix

Уночі на Netflix стартував восьмий і фінальний епізод п’ятого сезону “Дивних див”, який остаточно завершив історію Гокінсу та того, що ми раніше вважали Навиворотом.

Епізод під назвою “По цей бік” триває рекордні для сезону 128 хвилин і зосереджується на фінальному протистоянні команді Гокінсу з Векною, який планує зруйнувати звичний світ. Цікаво, що паралельно у США епізод транслювався й в кінотеатрах і за день зібрав 1,1 млн бронювань квитків.

Спойлерів не буде, але аби заспокоїти фанів, які ще не бачили фінал: оцінки він отримав пристойні, на момент написання статті — 8,1 з 10 на iMDB, що на тлі попереднього епізоду видається неабияким досягненням. Нагадаємо, що сьома серія “Дивних див” встановила антирекорд з оцінок за всю історію шоу, оскільки глядачі нарікали на велику кількість вирізаних сцен, подекуди нелогічні рішення героїв, заслабку гру і фокус на “не головних персонажах”; вочевидь не всі вподобали й сцену з камінг-аутом Вілла.

Хай там як, “Дивні дива” лишаються одним з найкращих творінь Netflix за весь час існування стримінгу, що доводять рекордні показники переглядів. Окрім цього, за підрахунками Variety, серіал поповнив економіку США на $1,4 млрд.

