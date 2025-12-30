Новини Кіно 30.12.2025 comment views icon

HBO замінив ключового актора в 3-му сезоні "Останніх з нас"



Катерина Даньшина

Редактор новин

Останні з нас / HBO

Третій сезон “Останніх з нас” ще на етапі розробки втратив дві ключові фігури: після відходу співтворця Ніла Дракманна, HBO готує перекаст одного з ключових чоловічих персонажів.

Згідно з Variety, йдеться про Менні — ексучасника “Світляків” і ключового союзника Еббі, якого раніше зіграв Денні Рамірес. Актор відійде з проєкту через конфлікти в розкладі, але хто його замінить поки не розголошують.

Денні Рамірес в ролі Менні / Останні з нас

На Раміреса дійсно чекають насичені роки, головним чином через роботу у фільмах “Месники: Сходження Доктора Дума” та “Месники: Таємні війни”. Серед інших майбутніх проєктів актора — романтична стрічка Тодда Гейнса, нова екранізація “Обличчя зі шрамом”, а також режисерський дебют з фільмом “Baton”. Цікаво, що в кількох вищезазначених проєктах так само залучений інший виходець “Останніх з нас” Педро Паскаль. Однак, якщо історія з Джоелем завершена, в Менні, зважаючи на вихідний матеріал, є кілька важливих сцен.

Серіал “Останні з нас” — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Паскаль), якому доручено провести підлітку з імунітетом Еллі (Белла Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія другого відбувається через п’ять років із залученням ключових персонажів The Last of Us Part 2: Еббі (Кейтлін Дівер), яка розшукує Джоела задля помсти, Діни (Ізабела Мерсед), що виступає новим любовним інтересом Еллі, Джессі (Янг Мазіно), а також Айзека, роль якого на телебаченні дублює Джеффрі Райт.

Відомо, що третій сезон зосередиться на історії Еббі й покаже все ті ж “три дні у Сіетлі”, але з її погляду. Дата виходу поки невідома, однак шоуранер Крейг Мезін раніше натякав, що він отримає більше епізодів, ніж другий.

Рейтинг серіалу “Дивні дива” обвалився на 5 сезоні: 58% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,9 бала на IMDb



