Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд

Сайт Variety в новому звіті проаналізував, наскільки збагатились бізнеси на проєкті Stranger Things і, якщо ви з тих, хто днями бігав магазинами в пошуках тематичного кіндера для дитини — ця інформація безперечно буде корисною.

Попри те, що суперечки щодо другого тому фіналу “Дивних див” / Stranger Things не стихають, а оцінки продовжують падати все нижче — серіал продовжує бити рекорди з переглядів, а його вплив поширюватися далеко за межі стримінгу Netflix.

Старі хіти стають новими

Пісня Running Up That Hill Кейт Буш вперше за 38 років з моменту виходу потрапила в топ-10 прослуховувань у США — лише тому, що прозвучала у четвертому сезоні Stranger Things, як засіб, який повертав Макс до реальності під час зустрічей з Векною.

Подібний ефект спостерігався ще з першого сезону і на інших треках: за даними Spotify серед зумерів кількість відтворень пісні Даяни Росс Upside Down (1980) зросли на 1250%, а I Think We’re Alone Now Tiffany (1987) – на 880%. Якщо зважати на всі демографічні групи, то стріми треку Mr. Sandman гурту The Chordettes (1954) зросли на 625%, а Fernando гурту ABBA (1976) — на 335%.

Сервіс також звітує, що користувачі створили загалом 205 000 плейлистів на тему “Дивних див” з моменту дебюту першого сезону у 2016 році.

Вафлі й снеки

Бренд заморожених вафель Eggo, який існує з 1995 року, зафіксував зростання продажів на 14% у четвертому кварталі 2017 року та на 9,4% за перші чотири місяці 2018 року. Ці стрибки відбулися після виходу 2 сезону в жовтні 2017 року, коли Eggo показали, як улюблену страву Од.

Серіал також став рушієм співпраці між Netflix та Nabisco, коли компанія-виробник снеків випустила лімітовану серію печива Chip’s Ahoy за мотивами “Дивних див” перед п’ятим сезоном. Рекламна кампанія досягла 11 мільярдів переглядів.

Dungeons & Dragons

Stranger Things просякнуті відсиланнями до найпопулярнішої настільної рольової гри у світі, тож не дивно, що з моменту дебюту першого сезону у 2016 році, інтерес до Dungeons & Dragons зріс на 673%, включно зі зростанням продажів на 96% — зокрема й через випуск спільних для франшиз офіційних проєктів.

Робочі місця

Звичайно, серіал став величезним благом для бізнесу контенту. З 2016 року “Дивні дива” створили понад 8 000 робочих місць у США та внесли $1,4 млрд до національного ВВП. Цей вплив був найсильнішим у Джорджії, де зняли більшу частину шоу, та Каліфорнії.

Всесвіт Stranger Things

Очікувано, “Дивні дива” породили власний всесвіт — ще до виходу обіцяних телевізійних спінофів. Лише в США книги, комікси та інші тематичні видавничі проєкти перевищили 3,1 млн проданих екземплярів з першого сезону.

П’єса-приквел “Перша тінь” дебютувала у лондонському Вест-Енді у 2023 році, отримала чотири премії “Тоні” у США, а також дві премії “Олів’є” та театральну премію Critics’ Circle у Великій Британії — на додаток до 70 нагород та 230 номінацій, які телесеріал отримав на сьогодні, включаючи 12 перемог у премії “Еммі”.

Кульмінацією цього всього стане кінотеатральний випуск фінального епізоду в новорічну ніч разом з прем’єрою на стримінгу — небачене раніше явище для серіалів Netflix.