Новини Авто 29.09.2024 о 18:50 comment views icon

«Надміцне» скло Tesla Cybertruck тріснуло від… протирання мікрофіброю

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Андрій Русанов

Автор сайту

«Надміцне» скло Tesla Cybertruck тріснуло від… протирання мікрофіброю

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Окрім вуличних крадіїв та не в міру старанних фанатів, у скла Tesla Cybertruck з’явився новий страшний ворог — серветка для протирання.

Tesla та Ілон Маск всіляко рекламують міцність Cybertruck, але зі склом пікапа постійно трапляються інциденти. Користувач форуму власників кібервантажівки з Пенсільванії на ім’я Аддам каже, що просто протирав скло, внаслідок чого отримав результат, який видно на фото.

«Надміцне» скло Tesla Cybertruck тріснуло від… протирання мікрофіброю

«Під час чищення лобового скла новенькою щойно випраною серветкою з мікрофібри, лобове скло потріскалося «павутинням» та розлетілося на друзки. У когось ще є проблеми з крихким лобовим склом? Це повинно покриватися гарантією або відкликанням. Зовсім не задоволений».

Власник авто запевняє, що не тиснув на скло, коли протирав його з внутрішньої сторони. «Я не думаю, що я такий сильний», — пише він у коментарі.

Нагадаємо, «надміцне» скло Cybertruck цього року кілька разів тріскалося з різних причин. У квітні цього року його пошкодив надто великий град у Техасі. У серпні крадій легко та швидко розбив бічне скло й пограбував салон. Чи не найбільш абсурдний випадок стався, коли фанат Tesla Cybertruck рекламував його міцність та походив по лобовому склу ногами — внаслідок чого воно тріснуло. А от кришка багажника здається міцною, це довели єноти.

Двері багажника «надміцного» Tesla Cybertruck погнулися через перевезення вантажу — без перевищення ваги

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Джерело: The Byte

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