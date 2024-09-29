«Надміцне» скло Tesla Cybertruck тріснуло від… протирання мікрофіброю

Окрім вуличних крадіїв та не в міру старанних фанатів, у скла Tesla Cybertruck з’явився новий страшний ворог — серветка для протирання.
Tesla та Ілон Маск всіляко рекламують міцність Cybertruck, але зі склом пікапа постійно трапляються інциденти. Користувач форуму власників кібервантажівки з Пенсільванії на ім’я Аддам каже, що просто протирав скло, внаслідок чого отримав результат, який видно на фото.
«Під час чищення лобового скла новенькою щойно випраною серветкою з мікрофібри, лобове скло потріскалося «павутинням» та розлетілося на друзки. У когось ще є проблеми з крихким лобовим склом? Це повинно покриватися гарантією або відкликанням. Зовсім не задоволений».
Власник авто запевняє, що не тиснув на скло, коли протирав його з внутрішньої сторони. «Я не думаю, що я такий сильний», — пише він у коментарі.
Нагадаємо, «надміцне» скло Cybertruck цього року кілька разів тріскалося з різних причин. У квітні цього року його пошкодив надто великий град у Техасі. У серпні крадій легко та швидко розбив бічне скло й пограбував салон. Чи не найбільш абсурдний випадок стався, коли фанат Tesla Cybertruck рекламував його міцність та походив по лобовому склу ногами — внаслідок чого воно тріснуло. А от кришка багажника здається міцною, це довели єноти.
Двері багажника «надміцного» Tesla Cybertruck погнулися через перевезення вантажу — без перевищення ваги
Джерело: The Byte
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