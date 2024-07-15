Tesla Cybertruck пройшов випробування єнотами — вони лишилися голодними

Популярний форум «Клуб власників Cybertruck», на якому користувачі публікують новини про електропікапи Tesla та враження власників, розповів про надійність сховища (Vault) автомобіля.

Сховище — це лише кузов вантажівки, накритий кришкою Tonneau, яка відкривається натисканням кнопки. Хоча Tonneau не робить вантажну ємність непроникною, воно має бути досить міцним, за словами Ілона Маска. Міцність Vault підтвердив один з користувачів Cybertruck, який опублікував фото пошкоджень Tonneau на автомобілі, ймовірно, залишених єнотами.

Хтось дуже хотів проникнути у вантажний кузов, щоб викрасти вміст. Але це не звичайне викрадення з автомобіля. На фото Cybertruck у дикій природі Міннесоти, кришка якого постраждала від кігтів дуже певних пухнастих злодіїв. Вони залишили відбитки пальців на місці злочину.

Tonneau, рухома захисна частина, відчутно пошкоджена, з кришки вирвані шматки. Проте, здається, нічого не пропало, і маленькі звірі не встигли потрапити у відсік.

Cybertruck потрапляли в новини з різних причин, здебільшого через безглузді ситуації та несправності. Ілон Маск постійно наполягає на міцності та витривалості Cybertruck. Він каже, що колись пікап функціонуватиме як човен. Один з користувачів зі Словаччини вже довів що наразі це не так. Також автівка не дуже добре почувається у монгольській пустелі.

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Джерело: Cybernews