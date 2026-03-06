Найшвидший в історії Apple: новий процесор M5 Max перевершив Ryzen AI Max+ 395 та процесори Intel в Geekbench 6

Apple

Продуктивність нового процесора Apple M5 Max за результатами тестів Geekbench 6 продемонструвала дивовижні результати.





Процесор з легкістю обійшов решту чипів для ноутбуків, значно випередивши M3 Ultra. 16″ MacBook Pro з M5 Max з 18-ядерним CPU набрав 29 233 у багатоядерному режимі та близько 4260 в одноядерному. У звичайного MacBook Pro з процесором M5 приблизно ті самі результати в одноядерному режимі та близько 17 100 балів у багатоядерному.

Порівняно з попереднім M4 Max, M5 Max приблизно на 9% кращий в одноядерному тесті та на 14% швидший у багатоядерному. Це робить новий процесор найшвидшим з коли-небудь випущених Apple. Він випереджає M3 Ultra на 5,4%.

Жодний з процесорів AMD та Intel не може перевершити M5 Max в Geekbench 6. M5 Max випереджає за продуктивністю Intel Core Ultra 9 275HX приблизно на 34% у багатоядерному режимі та також перевершує AMD Ryzen AI Max+ 395 “Strix Halo” на 25%. M5 Max перевершує Intel Core Ultra 9 285K і AMD Ryzen 9 9950X приблизно на 23%. Навіть 64-ядерний Threadripper 9980X відстає від нового процесора Apple на 6,6%.





У тестах на продуктивність графіки M5 Max із 40-ядерним GPU продемонстрував результати 218–232 тис. балів у тесті Metal, трохи поступившись показникам M3 Ultra, однак перевершивши M4 Max на 20%. Загалом M5 Max має на 15% вищу продуктивність CPU та на 20% GPU порівняно з попереднім поколінням. Продажі MacBook Pro з процесором M5 Max мають розпочатись 11 березня.

Раніше ми писали, що одночасно з продуктивними процесорами M5 Pro та M5 Max компанія Apple представила новий ноутбук MacBook Pro на їх основі. До цього Apple представила нові флагманські процесори для професійних ноутбуків: M5 Pro та M5 Max. Чипи створили на базі нової архітектури Fusion власної розробки Apple.

