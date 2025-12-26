Новини Крипто 26.12.2025 comment views icon

Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів

Depositphotos

15 років тому програміст Slush представив перший майнінг-пул Bitcoin CZ, який згодом перетворився на Slush Pool і досі працює під назвою Braiins Pool. Група заявляє, що за останні 15 років видобула 1 311 339 біткоїнів, які за поточною оцінкою коштують від $115 млрд до $162 млрд.

Slush запропонував першу кооперативну майнінгову операцію під назвою Bitcoin CZ, яка згодом стала Slush Pool і нині продовжує працювати як Braiins Pool. Перший і оригінальний майнінг-пул стартував із потужністю 60 000 KH/s. У 2025 році цей пул “goes brrr-kerching” на рівні 13,56 EH/s. Таким чином, він володіє приблизно у 225 млрд разів більшою обчислювальною потужністю, ніж у своєму первісному вигляді.

Дані: Х

До 2010 року винагороди за криптомайнінг біткоїна стали надто мінливими, щоб більшість соло-учасників почувалися комфортно у своїй енергоємній діяльності. Складність пошуку блоку досягла рівня, за якого велика маса домашніх ентузіастів усе ще могла майнити BTC, але болісні проміжки між “ударом по криптозолоту” породили ідею об’єднання ресурсів заради більш стабільного та надійного потоку доходів.

На момент створення першого майнінг-пулу Bitcoin, 16 грудня 2010 року, вартість 1 BTC становила 22 центи. Перше надзвичайно стрімке зростання вартості BTC відбулося у червні 2011 року, коли ціна перевищила $26. Наступний великий стрибок стався у листопаді–грудні 2013 року, коли BTC подолав позначку $1 000. У 2017 році він майже сягнув $20 000. Ще одним рубежем стало зростання понад $67 000 наприкінці 2021 року. Разом з цим зростали активи Bitcoin CZ.

Дані: Bitbo.io

Майнінгові колаборації не завжди дають бажаний результат. Однак Slush і спільнота змогли створити співпрацю, яка виявилася довговічною. Від скромних початків у вигляді обговорень на форумі до сьогодні — найдовше чинний у світі криптомайнінговий пул зростав із вражаючою швидкістю. Braiins Pool стверджує, що від моменту свого заснування 15 років тому був відповідальний за видобуток 1 311 339 BTC.

Засновник Bitcoin CZ зазначав, що сервер майнінг-пулу базувався на принципі справедливого розподілу винагород і працював із провідними на той час CPU/GPU-майнерами. На відміну від соло-майнінгу, Bitcoin CZ зберігав блоки криптовалюти на серверному гаманці, а окремі майнери могли отримувати BTC на власні гаманці відповідно до персонально налаштованого порогу.

Дані: Braiins

Braiins Pool і досі шукає нових учасників. Наразі він має майже 13 000 активних користувачів, а також цілу екосистему з кастомного обладнання, прошивок ASIC, майнінг-пулу, програмного забезпечення для управління та іншого. Тим, у кого інтерес лише побіжний, усе ж радять додати сайт у закладки й повернутися до нього через 15 років.

Джерело: TomsHardware

