Найвищий міст у світі відкрили в Китаї: висота 625 м та вартість $300 млн

Найвищий міст у світі Хуацзян у Китаї/Xinhua

28 вересня у Китаї офіційно завершили будівництво найвищого мосту у світі заввишки 625 м та протяжністю 2, 89 км.

Міст зведений над річкою та величезною ущелиною Хуацзян у південній провінції Гуйчжоу. У цій провінції також розташований міст Бейпаньцзян заввишки 565 м, який тепер вважається другим за висотою у світі.

Хуацзян Гранд Каньйон майже у 9 разів вище за міст Золоті ворота в Сан-Франциско. На початку будівництва китайські інженери зіштовхнулись із труднощами через складний рельєф ущелини.

Через це для будівництва використовувались супутникова навігація, дрони, інтелектуальні системи моніторингу та надміцні матеріали. Очікується, що після введення моста в експлуатацію час переміщення через Хуацзян Гранд Каньйон скоротиться з 2 годин до лічених хвилин.

The tallest bridge in the world, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou, China, opens today. 🇨🇳 Rising 625 m above the Beipan River and stretching 2,890 m with a 1,420 m main span, it has cut the crossing time between the banks from two hours to about two minutes.… pic.twitter.com/NUlDF33FiK — Bridging News (@BridgingNews_) September 28, 2025

Міст на висоті 625 метрів над річкою Бейпан складається з автомагістралі з двома смугами руху і додаткової смуги безпеки в обох напрямках. Будівництво велось протягом трьох років і коштувало понад $300 млн. Протягом кількох днів інженери перевіряли конструкцію із застосуванням 18, 49 та 96 вантажівок із загальною вагою понад 3 тис. 300 тонн, імітуючи різні транспортні потоки. При цьому датчики, встановлені на всій довжині моста, фіксували навантаження.

Центральний елемент мосту, його основна опорна частина, складається з 93 сегментів загальною вагою 22 тис. тонн, що в три рази перевищує вагу Ейфелевої вежі. У цій гірській китайській провінції збудовано понад 30 тис. мостів, три з яких вважаються рекордсменами за висотою. Приблизно половина з топ-100 найвищих мостів світу розташована саме у Гуйчжоу. Початково відкриття моста планувалось у червні 2025 року.

Джерело: CNA