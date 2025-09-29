banner
Найвищий міст у світі відкрили в Китаї: висота 625 м та вартість $300 млн

Найвищий міст у світі Хуацзян у Китаї/Xinhua

28 вересня у Китаї офіційно завершили будівництво найвищого мосту у світі заввишки 625 м та протяжністю 2, 89 км.

Міст зведений над річкою та величезною ущелиною Хуацзян у південній провінції Гуйчжоу. У цій провінції також розташований міст Бейпаньцзян заввишки 565 м, який тепер вважається другим за висотою у світі. 

Хуацзян Гранд Каньйон майже у 9 разів вище за міст Золоті ворота в Сан-Франциско. На початку будівництва китайські інженери зіштовхнулись із труднощами через складний рельєф ущелини. 

Через це для будівництва використовувались супутникова навігація, дрони, інтелектуальні системи моніторингу та надміцні матеріали. Очікується, що після введення моста в експлуатацію час переміщення через Хуацзян Гранд Каньйон скоротиться з 2 годин до лічених хвилин. 

Міст на висоті 625 метрів над річкою Бейпан складається з автомагістралі з двома смугами руху і додаткової смуги безпеки в обох напрямках. Будівництво велось протягом трьох років і коштувало понад $300 млн. Протягом кількох днів інженери перевіряли конструкцію із застосуванням 18, 49 та 96 вантажівок із загальною вагою понад 3 тис. 300 тонн, імітуючи різні транспортні потоки. При цьому датчики, встановлені на всій довжині моста, фіксували навантаження.

Центральний елемент мосту, його основна опорна частина, складається з 93 сегментів загальною вагою 22 тис. тонн, що в три рази перевищує вагу Ейфелевої вежі. У цій гірській китайській провінції збудовано понад 30 тис. мостів, три з яких вважаються рекордсменами за висотою. Приблизно половина з топ-100 найвищих мостів світу розташована саме у Гуйчжоу. Початково відкриття моста планувалось у червні 2025 року. 

Джерело: CNA

