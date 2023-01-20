Налаштування звуку у тестовій версії Windows 11 копіюють роботу сторонньої утиліти EarTrumpet

Microsoft копіює функції популярної аудіопрограми для Windows. В останній тестовій збірці Windows 11 можна увімкнути новий мікшер гучності, дуже схожий на EarTrumpet. Нова функція Windows 11 забезпечує швидкий доступ з панелі завдань до перемикання аудіовиходів та керування гучністю окремих програм.

Це саме те, для чого EarTrumpet було створено майже п’ять років тому. За іронією, Том Уоррен з The Verge кілька років тому схарактеризував програму, як «застосунок для керування гучністю Windows 10, який Microsoft мала створити».

Колишній інженер Microsoft Дейв Амента та колишній співробітник Microsoft MVP Рафаель Рівера створили EarTrumpet. Тепер Рівера вказав на схожість нової функції Microsoft Windows 11 у Твіттері. “Microsoft наздоганяє EarTrumpet”, – сказав Рівера.

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Однак радує, що Microsoft приділяє увагу таким дрібним зручностям, як керування звуком у Windows. Операційна система давно потребує покращення, та й користувачам Windows у цьому випадку не потрібно буде вдаватися до сторонніх інструментів. Робота утиліти Microsoft не така швидка і проста, як у випадку EarTrumpet, але компанія ще має час допрацювати функцію перед запуском.

Microsoft поки що офіційно не коментувала нові аудіофункції в тестових збірках Windows 11. Ця функція прихована під експериментальним прапором, що є частиною способу для Microsoft протестувати функції Windows 11, які, можливо, ніколи не побачать світ. Але деякі експериментальні функції виявляються заздалегідь, зазвичай кілька тижнів доти, як Microsoft офіційно оголошує про них.