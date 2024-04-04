NASA обрало три компанії, які створять «місяцемобіль» для астронавтів місій Artemis

Intuitive Machines, Lunar Outpost і Venturi Astrolab візьмуть участь у конкурсі NASA на розробку транспортного засобу, на якому можна буде пересуватись Місяцем — замовлення з потенційною вартістю у $4,6 млрд на наступні 13 років.
Місячний транспортний засіб (LTV) допоможе астронавтам дослідити південний полярний регіон Місяця, де, як вважається, присутня замерзла вода — саме там NASA планує початково отаборитися.
За вимогами NASA, усі три компанії мають розробити транспорт, який вмістить двох астронавтів у спеціалізованих костюмах, а також зможе впоратися з екстремальними умовами місцевості й буде оснащений роботизованими функціями для дистанційного керування (щоб космічна агенція мала змогу проводити випробування та дослідження навіть за відсутності людини на Місяці).
Далі компанії мають виконати «замовлення на техніко-економічне обґрунтування» і надати пропозиції для продовження розробки, доставки транспорту на Місяць та перевірки його ефективності та безпеки перед місією Artemis V.
«Ми використовуватимемо LTV, щоб подорожувати до місць, куди інакше не змогли б дістатися пішки», — сказав Джейкоб Блічер, головний науковий співробітник відділу розробки дослідницьких систем NASA. «Завдяки місіям з екіпажем під час дистанційних операцій, ми забезпечимо роботу на Місяці протягом року».
Intuitive Machines нині відома тим, що стала першою приватною аерокосмічною компанією, яка посадила (хоча й боком) космічний корабель на Місяць — і це перший за 50 років посадковий модуль з США, який «прилунився».
Програма Artemis заснована для забезпечення постійної присутності людини на Місяці, а згодом — і запуску місій на Марс. Artemis II, раніше заплановану на листопад 2024-го, перенесли на вересень 2025-го — місія, у складі 4 осіб, повторить шлях «Оріона», який облетів Місяць у 2022-му без екіпажу. Що стосується місії Artemis III, яка має повернути людей на поверхню Місяця вперше з 1972 року, то вона тепер планується на вересень 2026 року — на 9 місяців пізніше, ніж зазначали попередньо.
Раніше журналіст Ars Technica Ерік Бергер поділився інформацією про те, скільки грошей знадобиться NASA для висадки астронавтів на Місяці в рамках програми Artemis протягом наступних 5 років – сума перевищує $41 млрд.
NASA також визнало, що розробка та експлуатація ракети SLS їм «не по кишені». Проєкт виявився набагато дорожчим, ніж планувалося — розробка ракети коштувала американським платникам податків приголомшливих $11 мільярдів, а вартість одного запуску «Оріона» на SLS складає аж $4,1 мільярда (з них $2,2 млрд — сама ракета, ще $0,57 — необхідні наземні витрати, а решта — вартість американських та європейських компонентів корабля «Оріон»).