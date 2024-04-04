NASA обрало три компанії, які створять «місяцемобіль» для астронавтів місій Artemis

Intuitive Machines, Lunar Outpost і Venturi Astrolab візьмуть участь у конкурсі NASA на розробку транспортного засобу, на якому можна буде пересуватись Місяцем — замовлення з потенційною вартістю у $4,6 млрд на наступні 13 років.

Місячний транспортний засіб (LTV) допоможе астронавтам дослідити південний полярний регіон Місяця, де, як вважається, присутня замерзла вода — саме там NASA планує початково отаборитися.

За вимогами NASA, усі три компанії мають розробити транспорт, який вмістить двох астронавтів у спеціалізованих костюмах, а також зможе впоратися з екстремальними умовами місцевості й буде оснащений роботизованими функціями для дистанційного керування (щоб космічна агенція мала змогу проводити випробування та дослідження навіть за відсутності людини на Місяці).

Далі компанії мають виконати «замовлення на техніко-економічне обґрунтування» і надати пропозиції для продовження розробки, доставки транспорту на Місяць та перевірки його ефективності та безпеки перед місією Artemis V.

«Ми використовуватимемо LTV, щоб подорожувати до місць, куди інакше не змогли б дістатися пішки», — сказав Джейкоб Блічер, головний науковий співробітник відділу розробки дослідницьких систем NASA. «Завдяки місіям з екіпажем під час дистанційних операцій, ми забезпечимо роботу на Місяці протягом року».

Intuitive Machines нині відома тим, що стала першою приватною аерокосмічною компанією, яка посадила (хоча й боком) космічний корабель на Місяць — і це перший за 50 років посадковий модуль з США, який «прилунився».

Програма Artemis заснована для забезпечення постійної присутності людини на Місяці, а згодом — і запуску місій на Марс. Artemis II, раніше заплановану на листопад 2024-го, перенесли на вересень 2025-го — місія, у складі 4 осіб, повторить шлях «‎Оріона», який облетів Місяць у 2022-му без екіпажу. Що стосується місії Artemis III, яка має повернути людей на поверхню Місяця вперше з 1972 року, то вона тепер планується на вересень 2026 року — на 9 місяців пізніше, ніж зазначали попередньо.

Раніше журналіст Ars Technica Ерік Бергер поділився інформацією про те, скільки грошей знадобиться NASA для висадки астронавтів на Місяці в рамках програми Artemis протягом наступних 5 років – сума перевищує $41 млрд.

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy. Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків. Записатися на курс

NASA також визнало, що розробка та експлуатація ракети SLS їм «‎не по кишені». Проєкт виявився набагато дорожчим, ніж планувалося — розробка ракети коштувала американським платникам податків приголомшливих $11 мільярдів, а вартість одного запуску «‎Оріона» на SLS складає аж $4,1 мільярда (з них $2,2 млрд — сама ракета, ще $0,57 — необхідні наземні витрати, а решта — вартість американських та європейських компонентів корабля «‎Оріон»).