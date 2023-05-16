NASA знадобиться щонайменше $41 млрд для висадки двох астронавтів на Місяць до 2028 року

Протягом наступних п’яти років NASA планує витратити понад $41 млрд для висадки астронавтів на Місяці у межах програми Artemis, повідомляє журналіст Ars Technica Ерік Бергер.
Відповідно до опублікованого графіка фінансування, лише на 2024 рік передбачено $7,9 млрд. Саме у цей рік, згідно з попередніми планами, NASA має відправити екіпаж із 4-ма астронавтами у подорож навколо Місяця в рамках місії Artemis II. За словами представника NASA Джима Фрі, на якого посилається Бергер, ймовірно, це буде кінець листопада.
Over the next five years NASA will need at least $41 billion to land two humans on the Moon by 2028. pic.twitter.com/aCqHYqu2qt
— Eric Berger (@SciGuySpace) May 15, 2023
У листопаді 2020 року NASA успішно завершило тритижневу місію Artemis I за участі космічного корабля Orion без екіпажу. Під час подорожі, яка розпочалась з запуску надважкої двоступеневої ракети-носія Space Launch System (SLS), випробувано роботу систем космічного корабля, який подолав за цей час близько 2,25 млн км. Нині NASA збирає дані з датчиків манекенів, які були розташовані на борту капсули, щоб підготуватися до майбутніх місій за участю людей.
Врешті-решт повернути людей на Місяць (чого не відбувалось з часів місії Аполлон-17 у 1972 році) має місія Artemis III. Два з чотирьох астронавтів (і жінка в їх числі), які вирушать до Місяця на кораблі Orion, мають пересісти на Starship і висадитись в районі південного полюса Місяця для виконання наукової програми, розрахованої на шість із гаком земних днів. Після виконання завдань вони повернуться на Orion та вирушать на Землю.
Попередня дата для реалізації — 2025 рік — поки викликає питання через можливість фінансування та технологічні складнощі.
- Директиву, що ознаменувала повернення до програми з освоєння Місяця, підписав 11 грудня 2017 року Дональд Трамп. З того часу NASA запустила безліч ініціатив, націлених на досягнення ключових цілей та реалізацію амбітної місячної програми. На сьогодні в «Артеміді» беруть участь дев’ять країн, зокрема й Україна.
- Програма Artemis також передбачає будівництво на навколомісячній орбіті космічної станції Lunar Gateway, до якої стикуватимуться місячні посадкові модулі, що вже розробляються приватними компаніями. Спільну заяву про створення станції наприкінці 2017 року підписали NASA і роскосмос, однак у січні 2021 року росію виключили зі складу експертної групи проєкту. Імовірно, що агресора у програмі замінять ОАЕ — у грудні 2022 року Boeing провела з країною перші переговори.
- NASA також підписала угоди про співпрацю у будівництві Lunar Gateway з іншими міжнародними партнерами, такими як Європейська космічна агенція (надання модулів для житла та дозаправляння, сервісних модулів для “Orion” тощо), Канадська аерокосмічна агенція (надасть роботизовані інтерфейси для модулів Gateway, які дозволять встановити корисне навантаження) та Агенція аерокосмічних досліджень Японії (забезпечить основні можливості життєзабезпечення Gateway та додатковий простір, де екіпаж житиме, працюватиме і проводитиме дослідження під час місій Artemis).
- Паралельно космічна агенція займається розробкою герметичних всюдиходів, скафандрів та інших технологій, які використовуватимуться під час висадки й роботи людей на Місяці. У квітні 2023 року NASA назвала імена астронавтів, які вирушать на орбіту Місяця в рамках місії Artemis II. Це Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Геммок Кук та Джеремі Гансен.
Загалом на розвиток усіх попередніх програм, які передували Artemis та мали схожу мету, витратили багато років та зусиль, а також $30 млрд. Нинішні $41 млрд теж поки існують лише на папері, і з огляду на те, як трансформувалися космічні програми зі зміною політичного курсу в країні, важко прогнозувати, що очікує на Artemis у майбутньому.