NASA знадобиться щонайменше $41 млрд для висадки двох астронавтів на Місяць до 2028 року

Протягом наступних п’яти років NASA планує витратити понад $41 млрд для висадки астронавтів на Місяці у межах програми Artemis, повідомляє журналіст Ars Technica Ерік Бергер.

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Відповідно до опублікованого графіка фінансування, лише на 2024 рік передбачено $7,9 млрд. Саме у цей рік, згідно з попередніми планами, NASA має відправити екіпаж із 4-ма астронавтами у подорож навколо Місяця в рамках місії Artemis II. За словами представника NASA Джима Фрі, на якого посилається Бергер, ймовірно, це буде кінець листопада.

Over the next five years NASA will need at least $41 billion to land two humans on the Moon by 2028. pic.twitter.com/aCqHYqu2qt — Eric Berger (@SciGuySpace) May 15, 2023

У листопаді 2020 року NASA успішно завершило тритижневу місію Artemis I за участі космічного корабля Orion без екіпажу. Під час подорожі, яка розпочалась з запуску надважкої двоступеневої ракети-носія Space Launch System (SLS), випробувано роботу систем космічного корабля, який подолав за цей час близько 2,25 млн км. Нині NASA збирає дані з датчиків манекенів, які були розташовані на борту капсули, щоб підготуватися до майбутніх місій за участю людей.

Врешті-решт повернути людей на Місяць (чого не відбувалось з часів місії Аполлон-17 у 1972 році) має місія Artemis III. Два з чотирьох астронавтів (і жінка в їх числі), які вирушать до Місяця на кораблі Orion, мають пересісти на Starship і висадитись в районі південного полюса Місяця для виконання наукової програми, розрахованої на шість із гаком земних днів. Після виконання завдань вони повернуться на Orion та вирушать на Землю.

Попередня дата для реалізації — 2025 рік — поки викликає питання через можливість фінансування та технологічні складнощі.

Загалом на розвиток усіх попередніх програм, які передували Artemis та мали схожу мету, витратили багато років та зусиль, а також $30 млрд. Нинішні $41 млрд теж поки існують лише на папері, і з огляду на те, як трансформувалися космічні програми зі зміною політичного курсу в країні, важко прогнозувати, що очікує на Artemis у майбутньому.