NASA знадобиться щонайменше $41 млрд для висадки двох астронавтів на Місяць до 2028 року

Протягом наступних п’яти років NASA планує витратити понад $41 млрд для висадки астронавтів на Місяці у межах програми Artemis, повідомляє журналіст Ars Technica Ерік Бергер.

Відповідно до опублікованого графіка фінансування, лише на 2024 рік передбачено $7,9 млрд. Саме у цей рік, згідно з попередніми планами, NASA має відправити екіпаж із 4-ма астронавтами у подорож навколо Місяця в рамках місії Artemis II. За словами представника NASA Джима Фрі, на якого посилається Бергер, ймовірно, це буде кінець листопада.

Over the next five years NASA will need at least $41 billion to land two humans on the Moon by 2028. pic.twitter.com/aCqHYqu2qt

— Eric Berger (@SciGuySpace) May 15, 2023