NASA працює над роєм плаваючих мікророботів — вони досліджуватимуть океан на супутнику Юпітера та підводні світи інших планет

Один з найвидніших концептуальних проєктів NASA — SWIM (Sensing With Independent Micro-Swimmers). В його основі лежить ідея створення крихітних плаваючих роботів для дослідження океанів на інших астрономічних об’єктах. На цьому тижні SWIM успішно завершив першу фазу робіт та отримав право перейти до другого етапу, повідомляється на сайті Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Підповерхневі океани на супутниках газових гігантів вважаються одними з найбільш перспективних локацій для пошуку позаземного життя. Серед фаворитів — супутник Юпітера Європа та супутник Сатурна Енцелад, які, по суті, є великими крижаними кулями з величезними океанами під товстою зовнішньою льодяною корою. Океани не замерзають через генерацію тепла у надрах супутників під дією приливних сил з боку Юпітера та Сатурна. Вчені давно висунули гіпотезу, що в цих водах можуть зберігатися найсприятливіші умови для існування інопланетного життя, і станція Europa Clipper має виконати серію близьких прольотів у 2030-х роках, щоб зібрати докази. Ще дві місії з дослідження супутника Європи — міжпланетна станція JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) та посадковий модуль Europa Lander.

Щодо SWIM, цей проєкт є частиною програми NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts). Ми вже якось розповідали про ініціативу, коли писали про проєкт гігантського радіотелескопа LCRT на звороті Місяця. Ця програма була запущена в 1998 році для стимулювання ідей та проєктів у галузі космонавтики, дослідження Сонячної системи та далекого космосу, ракето- та супутникобудування та аеронавтики, які надалі можуть серйозно вплинути на розвиток усієї аерокосмічної галузі та можуть бути впроваджені протягом 10-40 років. Так от, SWIM — один з фіналістів NIAC 2021.

SWIM передбачає дослідження океану Європи за допомогою рою надрукованих на 3D-принтері плаваючих клиноподібних мікророботів довжиною близько 12 сантиметрів та об’ємом від 60 до 75 см3, які здатні підтримувати зв’язок за допомогою ультразвуку. За планом, близько чотирьох десятків таких роботів завантажуються в транспортний кріобот довжиною 10 см та діаметром 25 см (його розробляють в межах іншого проєкта під назвою SESAME). Завдання цього кріобота — розплавити поверхневий шар льоду та доставити мікророботів у підльодовиковий водний океан. Після занурення в океан ці мікророботи займатимуться всебічним аналізом його властивостей — вимірюватимуть температуру, солоність, рівень кислотності та тиск, а також шукатимуть біомаркери.

На другому етапі команда проєкту SWIM отримала фінансування $600 тис. Його тривалість — два роки. За цей час розробники мають виконати комплекс задач — включаючи виготовлення та тестування прототипу, яка включає перевірку зв’язку роботів між собою та розробку моделі системи для керування угрупуванням роботів.