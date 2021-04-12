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NASA продолжает развивать проект гигантского радиотелескопа LCRT на обратной стороне Луны

NASA продолжает развивать проект гигантского радиотелескопа LCRT на обратной стороне Луны

NASA продолжает развивать проект гигантского радиотелескопа LCRT на обратной стороне Луны


На днях NASA подвело итоги первого этапа программы NIAC 2020 и объявила шесть проектов, которые прошли дальше во второй этап. Среди них оказался проект постройки километрового радиотелескопа Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) с заполненной апертурой в чаше кратера на обратной стороне Луны.

Программа NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) была запущена в 1998 году для стимулирования идей и проектов в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет. В рамках первой фазы NIAC 2020 агентство отобрало 16 проектов. Во второй этап перешли лишь шесть из них, а один сразу вышел в третий заключительный тур (концептуальный телескоп «солнечная гравитационная линза» (SGL).

В число финалистов второго этапа NIAC 2020 вошел амбициозный проект строительства километрового радиотелескопа LCRT на обратной стороне Луны. Расположив научный инструмент на обратной стороне Луны можно будет избежать радиошума и помех, создаваемых нашей планетой и Солнцем (в случае лунной ночи). Телескоп планируется установить в чаше кратера диаметром от трех до пяти километров. Его созданием будут заниматься роботы-планетоходы DuAxel, которые растянут сетку в подходящем по соотношению глубины к диаметру кратеру и сформируют параболическую антенну. После этого, над центром получившейся «лунной тарелки» телескопа будет подвешен чувствительный приемник.

В рамках первого этапа команда LCRT получила 125 тысяч долларов на разработку. Теперь им выделили еще 500 тысяч долларов на составление план работ по созданию радиотелескопа. Если команда преуспеет и проект перейдет в третью фазу, то к инициативе присоединится NASA и другие компании, которые уже займутся непосредственно созданием технологий для релизации проекта.

Если в итоге проект телескопа LCRT будет реализован, то он станет самым большим радиотелескопом такого типа (с заполненной апертурой) из когда-либо созданных людьми. На сегодняшний день таким телескопом является наземный 500-метровый радиотелескоп FAST в Китае. Мы подробно рассказывали об LCRT год назад.

NASA собирается построить гигантский радиотелескоп на обратной стороне Луны, доверив его сборку роботам

В прошлом месяце киевский 3D-визуализатор и дизайнер Владимир Вустянский, дав волю фантазии, создал несколько визуализацией на тему того, как мог бы выглядеть этот радиотелескоп на обратной стороне Луны.

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Потенциальный километровый радиотелескоп LCRT на обратной стороне Луны в представлении киевского художника Визуализации: Владимир Вустянский

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