NASA продолжает развивать проект гигантского радиотелескопа LCRT на обратной стороне Луны





На днях NASA подвело итоги первого этапа программы NIAC 2020 и объявила шесть проектов, которые прошли дальше во второй этап. Среди них оказался проект постройки километрового радиотелескопа Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) с заполненной апертурой в чаше кратера на обратной стороне Луны.

Программа NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) была запущена в 1998 году для стимулирования идей и проектов в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет. В рамках первой фазы NIAC 2020 агентство отобрало 16 проектов. Во второй этап перешли лишь шесть из них, а один сразу вышел в третий заключительный тур (концептуальный телескоп «солнечная гравитационная линза» (SGL).

В число финалистов второго этапа NIAC 2020 вошел амбициозный проект строительства километрового радиотелескопа LCRT на обратной стороне Луны. Расположив научный инструмент на обратной стороне Луны можно будет избежать радиошума и помех, создаваемых нашей планетой и Солнцем (в случае лунной ночи). Телескоп планируется установить в чаше кратера диаметром от трех до пяти километров. Его созданием будут заниматься роботы-планетоходы DuAxel, которые растянут сетку в подходящем по соотношению глубины к диаметру кратеру и сформируют параболическую антенну. После этого, над центром получившейся «лунной тарелки» телескопа будет подвешен чувствительный приемник.

В рамках первого этапа команда LCRT получила 125 тысяч долларов на разработку. Теперь им выделили еще 500 тысяч долларов на составление план работ по созданию радиотелескопа. Если команда преуспеет и проект перейдет в третью фазу, то к инициативе присоединится NASA и другие компании, которые уже займутся непосредственно созданием технологий для релизации проекта.

Если в итоге проект телескопа LCRT будет реализован, то он станет самым большим радиотелескопом такого типа (с заполненной апертурой) из когда-либо созданных людьми. На сегодняшний день таким телескопом является наземный 500-метровый радиотелескоп FAST в Китае. Мы подробно рассказывали об LCRT год назад.

В прошлом месяце киевский 3D-визуализатор и дизайнер Владимир Вустянский, дав волю фантазии, создал несколько визуализацией на тему того, как мог бы выглядеть этот радиотелескоп на обратной стороне Луны.

Потенциальный километровый радиотелескоп LCRT на обратной стороне Луны в представлении киевского художника Визуализации: Владимир Вустянский