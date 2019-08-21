NASA утвердило межпланетную миссию Europa Clipper, в рамках которой астрономы планируют исследовать ледяную кору и подповерхностный океан Европы (спутника Юпитера)





NASA утвердило новую межпланетную миссию Europa Clipper, целью которой станет исследование Европы — спутника Юпитера. Это небесное тело крайне интересно с точки зрения астробиологии, так как на дне его подповерхностного океана могут идти гидротермальные процессы, сообщается на сайте миссии.

Отметим, что особый интерес к Европе возник в конце 1990-х годов, когда на спутнике были выявлены признаки наличия водного океана, находящегося под многокилометровым слоем ледяной коры. Его глубина может достигать нескольких сотен километров, при этом из-за разогрева недр спутника, возникающего под действием приливных сил Юпитера, он не замерзает. На дне океана, по мнению ученых, могут идти гидротермальные процессы, что дает возможность для возникновения и поддержания жизни. Одним из доказательств наличия океана на Европе являются гейзеры, выбрасывающие водяной пар.

Основной задачей автоматической межпланетной станции Europa Clipper станет исследование ледяной коры и подповерхностного океана Европы, а также определение пригодности спутника Юпитера для существования жизни. Для этой цели станция будет оснащена девятью научными инструментами, в число которых входят магнитометр, система анализа пылевых частиц, спектрографы и спектрометры, камеры, а также система для изучения плазмы в окрестностях аппарата. При помощи этих приборов зонд сможет получить снимки большей части поверхности Европы с разрешением 50 метров на пиксель, определить состав, структуру и толщину ледяной коры, выявить места водяных выбросов и изучить их, а также доказать существование подледного океана.

Предполагается, что станция будет готова к 2023 году, а старт миссии состоится не ранее 2025 года. Перелет к системе Юпитера займет около семи лет, включая несколько гравитационных маневров, а расчетная длительность научной программы составит около 109 дней, после чего она может быть продлена, исходя из состояния аппарата. В дальнейшем станцию разобьют о поверхность другого спутника Юпитера — Ганимеда.

Источник: N+1