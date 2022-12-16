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Супутник NOAA-21 надіслав перші зображення Землі з приладу VIIRS: засніжені Гімалаї, бірюзове Карибське море та хмари смогу над Індією

Супутник NOAA-21 надіслав перші зображення Землі з приладу VIIRS: засніжені Гімалаї, бірюзове Карибське море та хмари смогу над Індією

NOAA-21 надіслав перші зображення, отримані приладом VIIRS, з надзвичайними пейзажами бірюзових вод Карибського моря, засніженими Гімалаями та… хмарами смогу над Північною Індією. 

Місяць тому, 10 листопада 2022 року, NASA запустило супутник NOAA-21 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Інструмент VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) на NOAA-21 почав збирати дані про Землю 5 грудня, коли супутник проходив над східним узбережжям США. Інформація для глобального зображення фіксувалась протягом доби — між 5 та 6 грудня.  

Прилад VIIRS забезпечує глобальні вимірювання атмосфери, суші та океанів, а також надає інформацію, які вчені можуть використовувати у найрізноманітніших галузях: від прогнозування врожаю до аналізу поширення диму лісових пожеж. Над океанами прилад вимірює температуру поверхні води (показник, важливий для моніторингу формування ураганів), а також фіксує її колір (допомагає вченим контролювати активність фітопланктону).

“Бірюзовий колір, який видно навколо Куби та Багамських островів на зображенні, спричинений опадами у мілководдях навколо континентального шельфу”, — сказав доктор Сатья Каллурі з NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень).

Над землею VIIRS може виявляти та вимірювати лісові пожежі, посухи та повені, а його дані можна використовувати для відстеження щільності та руху диму лісових пожеж. На нижньому правому зображенні вище показано туман і смог над Північною Індією, які, ймовірно, спричинені спалюванням сільськогосподарських культур. На півночі також видно засніжені Гімалаї та Тибетське плато.

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Метеорологічний супутник NOAA-21 надіслав перші зображення Землі з приладу VIIRS: засніжені Гімалаї, бірюзове Карибське море та хмари смогу над Індією
Супутники на полярній орбіті збирають дані по всій Землі та спостерігають за планетою двічі на день. Глобальна мозаїка, знята приладом VIIRS на нещодавно запущеному супутнику NOAA-21, є складеним зображенням. Внизу ліворуч: колір океану навколо південного краю Флориди та Карибського басейну. Внизу праворуч: смог від сільськогосподарських спалювань над Північною Індією, а також Гімалаї та Тибетське плато на півночі. Зображення: NOAA STAR VIIRS

Однією з унікальних особливостей VIIRS є його діапазон “день-ніч”, тож прилад може фіксувати нічні зображення вогнів міста, блискавки, полярні сяйва, світло від кораблів і пожежі. Прилад також генерує критичні екологічні данні щодо снігового та льодового покриву, хмар, туману, аерозолів і пилу, а також стану сільськогосподарських культур.

“Ми запускаємо кілька метеорологічних супутників, щоб мати більше шансів, що якийсь з них продовжить працювати. Космос – небезпечне середовище. Трапляються втрати інструментів чи супутників, але дані, які вони отримують надто важливі, тож ми не можемо їх втратити”, – каже доктор Глісон.

NASA та NOAA спільно контролюють розробку, запуск, випробування та роботу всіх супутників у програмі Об’єднаної полярної супутникової  системи (Joint Polar Satellite System). NOAA фінансує та керує програмою, операціями та даними. NASA та комерційні партнери розробляють і будують прилади, космічні кораблі та наземну систему, а також запускають супутники.

Два тижні тому своє перше глобальне зображення отримав інструмент ATMS (Advanced Technology Microwave Sounde) з NOAA-21. 

На цьому зображенні з супутника NOAA-21 показано глобальну водяну пару. Зображення: NOAA/Центр супутникових програм та досліджень
На цьому зображенні з супутника NOAA-21 показано глобальну водяну пару. Зображення: NOAA/Центр супутникових програм та досліджень

Прилад дає синоптикам глобальну тривимірну картину температури та вологості нашої атмосфери — фундаментальну інформацію, необхідну моделям, які щодня прогнозують погоду і попереджають про урагани, повені, посухи, аномальну спеку, хуртовини та інші погодні явища. Оскільки ATMS спостерігає за Землею в мікрохвильовому діапазоні електромагнітного спектру, він, як рентген, бачить крізь хмари структуру атмосфери та може заглянути всередину штормів.


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