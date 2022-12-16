Супутник NOAA-21 надіслав перші зображення Землі з приладу VIIRS: засніжені Гімалаї, бірюзове Карибське море та хмари смогу над Індією

NOAA-21 надіслав перші зображення, отримані приладом VIIRS, з надзвичайними пейзажами бірюзових вод Карибського моря, засніженими Гімалаями та… хмарами смогу над Північною Індією.

Місяць тому, 10 листопада 2022 року, NASA запустило супутник NOAA-21 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Інструмент VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) на NOAA-21 почав збирати дані про Землю 5 грудня, коли супутник проходив над східним узбережжям США. Інформація для глобального зображення фіксувалась протягом доби — між 5 та 6 грудня.

Прилад VIIRS забезпечує глобальні вимірювання атмосфери, суші та океанів, а також надає інформацію, які вчені можуть використовувати у найрізноманітніших галузях: від прогнозування врожаю до аналізу поширення диму лісових пожеж. Над океанами прилад вимірює температуру поверхні води (показник, важливий для моніторингу формування ураганів), а також фіксує її колір (допомагає вченим контролювати активність фітопланктону).

“Бірюзовий колір, який видно навколо Куби та Багамських островів на зображенні, спричинений опадами у мілководдях навколо континентального шельфу”, — сказав доктор Сатья Каллурі з NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень).

Над землею VIIRS може виявляти та вимірювати лісові пожежі, посухи та повені, а його дані можна використовувати для відстеження щільності та руху диму лісових пожеж. На нижньому правому зображенні вище показано туман і смог над Північною Індією, які, ймовірно, спричинені спалюванням сільськогосподарських культур. На півночі також видно засніжені Гімалаї та Тибетське плато.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Однією з унікальних особливостей VIIRS є його діапазон “день-ніч”, тож прилад може фіксувати нічні зображення вогнів міста, блискавки, полярні сяйва, світло від кораблів і пожежі. Прилад також генерує критичні екологічні данні щодо снігового та льодового покриву, хмар, туману, аерозолів і пилу, а також стану сільськогосподарських культур.

“Ми запускаємо кілька метеорологічних супутників, щоб мати більше шансів, що якийсь з них продовжить працювати. Космос – небезпечне середовище. Трапляються втрати інструментів чи супутників, але дані, які вони отримують надто важливі, тож ми не можемо їх втратити”, – каже доктор Глісон.

NASA та NOAA спільно контролюють розробку, запуск, випробування та роботу всіх супутників у програмі Об’єднаної полярної супутникової системи (Joint Polar Satellite System). NOAA фінансує та керує програмою, операціями та даними. NASA та комерційні партнери розробляють і будують прилади, космічні кораблі та наземну систему, а також запускають супутники.

Два тижні тому своє перше глобальне зображення отримав інструмент ATMS (Advanced Technology Microwave Sounde) з NOAA-21.

Прилад дає синоптикам глобальну тривимірну картину температури та вологості нашої атмосфери — фундаментальну інформацію, необхідну моделям, які щодня прогнозують погоду і попереджають про урагани, повені, посухи, аномальну спеку, хуртовини та інші погодні явища. Оскільки ATMS спостерігає за Землею в мікрохвильовому діапазоні електромагнітного спектру, він, як рентген, бачить крізь хмари структуру атмосфери та може заглянути всередину штормів.