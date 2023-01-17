Населення Китаю у 2022-му році скоротилося майже на мільйон осіб — це сталося вперше з 1960-х років

Населення Китаю почало скорочуватися у 2022 році вперше з 1960-х років, що сигналізує про загострення демографічної кризи для другої за величиною економіки світу.

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На кінець минулого року в країні проживало 1,41 мільярда людей, що на 850 000 менше, ніж на кінець 2021 року, згідно з даними, оприлюдненими Національним статистичним бюро у вівторок. Це перше падіння з 1961 року, останнього року Великого голоду під керівництвом колишнього лідера Мао Цзедуна, і збіглося з цифрами, які показують, що минулого року економіка Китаю розвивалася другим найповільнішим темпом з 1970-х років.

У 2022 році народилося близько 9,56 мільйона немовлят, порівняно з 10,62 мільйона роком раніше, що є найнижчим показником принаймні з 1950 року, попри зусилля уряду заохотити сім’ї народжувати більше дітей.

Загалом померло 10,41 мільйона людей, що трохи більше порівняно з приблизно 10 мільйонами, зафіксованими в останні роки. Китай постраждав від сплеску смертей через Covid, коли різко відмовився від політики “нульового ковіду” на початку грудня. Цього року також очікується зростання смертності, бо інфекція все ще поширюється країною.

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Зменшення кількості новонароджених стало основною причиною скорочення населення, за словами Кан Ї, голови Національного статистичного бюро:

“Це в основному результат зниження готовності людей народжувати дітей, відкладення шлюбу та вагітності, а також зменшення кількості жінок дітородного віку”.

Кан сказав, що падіння — хоч і є початком нової тенденції — “не те, про що варто надмірно турбуватися”. Пропозиція робочої сили в країні все ще перевищує попит, додав він.

Однак скорочення населення відбулося набагато швидше, ніж очікувалося раніше, і могло пригальмувати економічне зростання через уповільнення попиту, наприклад на нові будинки. Ще у 2019 році в ООН прогнозували, що чисельність населення Китаю досягне піку у 2031 році, а потім зменшиться, але минулого року цю оцінку переглянули на користь зниження на початку 2022 року. Робоча сила вже скорочується в довгостроковій перспективі. Попит на будинки, ймовірно, ще більше впаде, і уряд також може мати проблеми з оплатою своєї недофінансованої національної пенсійної системи.

Країна йде по стопах інших країн Східної Азії, таких як Японія чи Південна Корея, у яких рівень народжуваності різко впав, а населення старіє та починає скорочуватися. Кількість новонароджених на 1000 осіб в Китаї минулого року знизилась до 6,77, що є найнижчим рівнем принаймні з 1978 року.

Дані, опубліковані Національним статистичним бюро, показують, що 62% населення — це люди працездатного віку (для Китаю, це особи віком від 16 до 59 років), порівняно з приблизно 70% десять років тому, що підкреслює проблеми, з якими стикається країна в міру старіння населення.

Разом з тим глобальне населення світу у листопаді досягло колосальних 8 мільярдів — тобто з середини 20 століття воно зросло більш ніж утричі.

Китай, не дивлячись на зниження, і далі перебуватиме серед лідерів, щоправда, до кінця 2023-го року поступиться першим місцем Індії, яка за прогнозами досягне 1,67 мільярда людей у 2050 році. Також, відповідно до розрахунків Французького інституту демографічних досліджень населення Нігерії до 2050 року зросте до 375 мільйонів та майже зрівняється з населенням США (країна, яка нині займає третю сходинку у рейтингу чисельності населення).

Джерело: Bloomberg