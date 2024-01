Наступна гра в серії Metro та інші очікувані анонси майбутньої PlayStation State of Play

Нові чутки свідчать про те, що незабаром відбудеться нова презентація State of Play, під час якої відбудуться анонси нових ігор від PlayStation і великих сторонніх видавців. Як очікується, цей захід проходитиме 31 січня.

Попередній захід State of Play відбувся у вересні минулого року з акцентом на менших іграх для PS5, інді-іграх та великій Marvel’s Spider-Man 2, яка вийшла наступного місяця. Нова презентація, як очікується, розповість про великі ігри, які повинні вийти вже у 2024 році або пізніше. Якщо чутки справдяться, шанувальники PlayStation можуть очікувати нових подробиць про такі ігри, як Rise of the Ronin, Death Stranding 2 і Final Fantasy 7 Rebirth.

Чутки також стверджують, що під час наступного заходу State of Play відбудеться анонс нової гри у всесвіті Metro. Нагадаємо, ще рік тому фігурувала інформація, продовження Metro Exodus вже цілком придатне до гри і, ймовірно, вийде у 2024 році. Якщо все справді так, то саме час робити анонс.

I can reveal that a new Metro game, which is going to be announced very soon, is a VR game titled

METRO AWAKENING#metro #metrogame #metroawakening pic.twitter.com/xFwpJE0vV5

— Kurakasis (@Kurakasis) January 29, 2024