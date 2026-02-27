banner
Парадокс: у США дорожчають вживані Tesla, тоді як всі інші електромобілі падають у ціні

Андрій Шадрін

У США дорожчають вживані Tesla, тоді як всі інші EV падають у ціні: чому це стається?
Вживані електромобілі на ринку США демонструють нетипову тенденцію: на тлі здешевлення більшості моделей EV ціни на вживані Tesla, навпаки, зростають. Середня ціна вживаної Tesla зараз на 4,3% більше порівняно з попереднім періодом.


Дані аналітичної компанії iSeeCars показують, що після завершення федеральної податкової пільги для електромобілів середня ціна на вживані Tesla піднялася на понад 4% — з трохи більше ніж $30 тис. до $31 329 за період із вересня 2025 року до січня 2026 року. Зростання особливо помітне у преміальних моделях: Tesla Model S подорожчала на 8,5% до $51 249, а Model X — на 10,3% до $57 306. Більш доступні Model 3 і Model Y також стали дорожчими, але помірніше — на 2,6 і 1,3% відповідно.

На відміну від Tesla, більшість інших електромобілів дешевшають. Наприклад, Hyundai Kona Electric подешевшала до 19 678 доларів (мінус 6,4%), Volkswagen ID.4 — до $21 860 (мінус 6,2%), а Ford Mustang Mach-E — до $29 014 (мінус 5,1%). Навіть популярний Nissan Leaf втратив у ціні майже 5%. Єдиним винятком серед преміум-сегменту став Porsche Taycan, який подорожчав на 4,1% до $77 552, проте це нішевий продукт, що не формує загальної динаміки ринку. Аналітики iSeeCars пояснюють зростання цін на Tesla поєднанням брендової лояльності та обмеженого виробництва окремих моделей — компанія оголосила про згортання випуску Model S і Model X, що підштовхує покупців до вторинного ринку.

“Втрата податкової пільги на електромобілі, як для нових, так і для вживаних автомобілів, змусила більшість моделей знизити ціни. Автомобілі з вищою ціною, які часто продаються в менших обсягах менш чутливим до ціни покупцям, залишалися стабільними або навіть подорожчали. Але для масових покупців і продавців електромобілів, що не є Tesla, пільга явно відігравала роль у продажу електромобілів, і її компенсували зниженням цін”, — сказав виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

Водночас на ринку електромобілів загалом спостерігається спад попиту: частка продажів вживаних EV скоротилася приблизно на 20 відсотків, а середня ціна по сегменту зросла лише на 3,5% до $30 666. Це означає, що зростання Tesla виглядає аномальним — більшість брендів, навпаки, коригують ціни вниз, щоб стимулювати продажі. Ситуація може свідчити про стійкий інтерес до продукції Tesla, навіть попри появу нових конкурентних моделей і зміну податкового режиму. Ринок електромобілів залишається динамічним: аналітики очікують подальших коливань цін залежно від виробничих планів компаній і темпів переходу споживачів на електротранспорт.


Вторинний ринок Tesla демонструє, що бренд зберігає високу цінність навіть після кількох років експлуатації — фактор, який може впливати на стратегії інших автовиробників у сегменті електромобілів. Подальша динаміка покаже, чи є нинішнє зростання цін на Tesla стійким трендом, чи тимчасовим відхиленням ринку. Завершальне спостереження: електромобільний сегмент усе ще проходить етап адаптації, де баланс між пропозицією та попитом визначає цінові тренди.

Tesla знизила ціну Cybertruck до $59 990 і здешевила Cyberbeast на $15 000

Джерело: Gizmodo

