Наступного року на Disney+ вийде документальний фільм про Стена Лі

28 грудня, на честь сторіччя від дня народження Стен Лі, компанія Marvel анонсувала документальний фільм про його життя. Лі, який помер у 2018 році, є важливою частиною спадщини Marvel. Він був співавтором багатьох знакових персонажів, включаючи Людину-павука, Залізну людину, Чорну пантеру, Людину-мураху, Людей X, Фантастичну четвірку та Неймовірного Халка.

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Документальний фільм про Стена Лі вийде у сервісі Disney+ наступного року. Поки що Marvel не поспішає ділитися подробицями про цей проєкт. Компанія лише випустила тизер, що включає деякі камео Лі у фільмах Кінематографічного всесвіту Marvel. Неясно, чи документальний фільм докладно розглядатиме складне життя Лі, чи хто братиме участь у розповіді його історії.

Disney створила кілька документальних проєктів для потокового сервісу. Коли три роки тому дебютував сервіс Disney+, у ньому було показано документальний серіал Imagineers про творчих осіб, які стоять за тематичними парками компанії. Пізніше з’явився фільм про історії атракціонів. Крім того, на платформі доступні й інші документальні роботи, у тому числі про Мікі Мауса, Кінематографічний всесвіт Marvel і культурний вплив Marvel.

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Джерело: engadget