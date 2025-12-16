Новини WTF 16.12.2025 comment views icon

Наукове суперництво призвело до шкоди комп’ютерам на $46 000 та арешту

Андрій Русанов

Андрій Русанов

Редактор новин

Божевільний вчений та ноутбук / зображення Depositphotos

Докторант Каліфорнійського університету в Берклі зіткнувся з фатальною невдачею — його комп’ютери дин за одним виходили з ладу. Хитрий професор дізнався, в чому справа.

Кандидат на ступінь Ph.D. не міг закінчити свою роботу через техніку, котра загадково виходила з ладу. Як і майже усі чудеса, цей випадок виявився творінням людських рук. Драма розгорнулася на кафедрі електротехніки та комп’ютерних наук Каліфорнійського університету в Берклі. Один з професорів, ім’я якого The Mercury News не називає, почав щось підозрювати (“smelled a rat” у джерелі) щодо збитків розмірі 46 855 доларів, завданих комп’ютерам на кафедрі за останні роки. Щобільше, він дійшов висновку, що майже все це, схоже, відбувалося навколо лише одного з докторантів.

Підозрюючи шкідництво, професор попросив дозвіл керівництва на встановлення спостереження за ноутбуком цього кандидата, за допомогою іншого ноутбука з камерою. Хитрощі зі спостереженням викрили іншого здобувача звання, 26-річного Цзяруя Цзоу, у завданні шкоди комп’ютеру колеги. Йдеться про “фізичне втручання” яке навіть спричинило іскри ноутбуці.

Наслідки настали швидко, адже йдеться про велику шкоду. 12 листопада Цзоу був заарештований в Берклі, але відмовився розмовляти з поліцією було достатньо доказів, щоб звинуватити підозрюваного у викраденні ноутбуків та у трьох випадках вандалізму, пов’язаних зі знищенням трьох комп’ютерів 9-10 листопада.

Загалом у справі фактично доведено шкоду понад $400 щоразу, але професор, котрий вів спостереження, вважає, що це лише верхівка айсберга, і що шкода тривала роками. Однак, принаймні зараз, до суду потраплять лише три останні випадки. Перше засідання у справі пройшло вчора, 15 грудня.

