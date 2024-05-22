Навчений на «Думці Сі Цзіньпіна». Китай запустив новий чатбот — зі штучним «комуністичним» інтелектом

Велика мовна модель навчалась на політичній філософії китайського лідера, відомій як «Думка Сі Цзіньпіна про соціалізм», а також на іншій офіційній літературі, наданій Адміністрацією кіберпростору Китаю.

«Експертність і авторитет ресурсу гарантують професіоналізм контенту», — йдеться в повідомленні про нову LLM, яке переглянуло видання Financial Times. Наразі модель використовується в дослідницькому центрі місцевого інтернет-регулятора, але згодом її планують випустити для широкого вжитку. Повідомляється, що чатбот може відповідати на запитання, створювати звіти, узагальнювати інформацію та перекладати з китайської на англійську і навпаки. DeepSeek — китайський аналог ChatGPT — видаляє запитання про події площі Тяньаньмень та будь-які запити про Вінні Пуха

Від імені Сі опубліковано більше десятка книг, і вони, зазвичай, займають центральне місце на книжкових ярмарках у країні. Популярні новинні застосунки таких компаній, як Tencent або NetEase, також резервують місця у верхній частині каналів для статей з офіційних ЗМІ, у більшості випадків із зображенням китайського лідера.

Чиновники також вимагали, щоб школярі віком від 10 років вивчали політичну філософію Сі Цзіньпіня, а також запустили застосунок Study Xi Strong Nation для навчання та перевірки знань близько 100 мільйонів членів Комуністичної партії в Китаї.

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Решту розробників генеративних ШІ-чатботів також зобов’язують дотримуватись умов ліцензування, які наказують «втілювали основні соціалістичні цінності» в контенті. Також Китайська асоціація кібербезпеки (некомерційна організація, пов’язана з владою) створила публічну базу зі 100 мільйонами записів «високоякісних і надійних даних» для навчання моделей штучного інтелекту (переважно на урядових постановах і політичних документах, звітах державних ЗМІ та інших офіційних публікаціях).

Один із десятків текстових документів у пакеті даних містить 86 314 згадок про Сі Цзіньпіна.

«Давайте ще тісніше об’єднаємося навколо ЦК партії з товаришем Сі Цзіньпіном у його основі», — йдеться в одному з рядків.

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