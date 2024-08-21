Навушники Xiaomi Buds 5 та фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 надійшли в продаж в Україні

В Український продаж надійшли нові портативні пристрої Xiaomi: бездротові навушники Xiaomi Buds 5 та фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9.

Xiaomi Buds 5

Бездротові навушники-вкладиші Xiaomi Buds 5 мають активне шумозаглушення для фільтрації навколишнього шуму та підтримують технологію відтворення аудіо в оригінальній якості без стиснення. Також вони пропонують різноманітні звукові ефекти, розроблені в співпраці з Harman AudioEFX. Xiaomi Buds 5 можна підключити одночасно до двох пристроїв. Заявлено підтримку Google Fast Pair.

Навушники Xiaomi Buds 5 мають вагу по 4,2 г. Вони мають захист від пилу та вологи за стандартом IP54. Батарея (з урахуванням кейса) забезпечує до 39 годин автономної роботи. Новинка представлена у стриманих кольорах: титановому та білому. Ціна Xiaomi Buds 5 становить 5499 грн.

Xiaomi Smart Band 9

Фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 отримав 1,62-дюймовий AMOLED-екран з піковою яскравістю 1200 ніт та частотою оновлення 60 Гц. Пристрій дозволяє відстежувати показники під час тренувань, а також моніторити загальний стан здоров’я. Новинка дає можливість відстежувати структуру сну, його ритмічність, досліджувати ризики, пов’язані з порушеннями дихання. Браслет підтримує 150 спортивних режимів тренування. В Xiaomi Smart Band 9 збільшено місткість батареї до 233 мА•год, завдяки чому час роботи фітнес-браслета на одному заряді збільшено до 21 дня за звичайного навантаження. Фітнес-браслет має вагу 27,4 г. Ціна Xiaomi Smart Band 9 становить 1699 грн.

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