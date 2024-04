Називаємо переможця та призерів конкурсу для авторів ІТС – вони отримають топові призи від Logitech

Ось і добіг кінця черговий наш конкурс, закінчилися голосування і ми маємо переможця!

Щиро вітаємо автора Andrii!

Його стаття «Подорож ігровим світом: від комп’ютерів на аудіокасетах до віртуальної реальності» посіла перше місце в загальному голосуванні.

Він отримує головний приз — професійне ігрове гоночне кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC, який був би неможливий без допомоги наших друзів і партнерів Logitech.

Місця з 2 по 9 включно отримують низькопрофільну ігрову клавіатуру Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!

Ось призові місця з фінальними балами

Як я постійно кажу наприкінці кожного конкурсу, в будь-якому змаганні є переможець, а є ті, хто ним не став. Логічно, що не всі, хто брав участь, окрім одного, будуть повністю задоволені. Відповідно, щоб бути максимально прозорими, замість того, щоб просто оголосити переможця, ми, вже на регулярній основі, розказуємо вам всю схему, за якою ми оцінювали цей конкурс.

З надісланих робіт редакція обрала шорт-ліст найкращих, на нашу думку, конкурсних робіт. В нього попали 30 статей. Всі зареєстровані читачі могли віддати свій голос за статтю, яка їм сподобалась. Одночасно з читачами, журі зі складу редакції теж голосували за найкращі матеріали серед опублікованих.

Критерії за якими ми оцінювали

Оригінальність теми

Повнота та цілісність розкриття

Структура та оформлення

Стилістика

Формула підрахунку

Кожен з п’яти членів журі оцінював статті шорт-листа, маючи в арсеналі оцінки з 1 до 5 по кожному з критеріїв. В цьому конкурсі у нас сталась рокіровка – місце нашого головного редактора Тимур Ворона побажав зайняти представник нашого партнера Logitech.

Якби трапилась ідеальна стаття, то вона в ідеалі набрала б 20 балів (4 критерії*5 балів) від члена журі.

Потім всі ці оцінки по кожній статті сумувались й ділились на 5(кількість членів журі).

Оцінки читацького голосування, як і раніше, розприділили, давши тим зі статей, які посіли перші 5 місць – 20 балів, другі 5 місць – 15 балів, всі інші статті отримали по 10 балів.

Після цього, як ми й казали на самому початку конкурсу, щодо пропорцій (70% – голоси журі, 30% – читацькі голоси), фінальні цифри кожної статті, які вона отримала від журі, були помножені на 0.7 (70%), а оцінки, які вона отримала від читачів — на 0.3 (30%), відповідно.

Фінальні бали ви можете побачити трохи вище, в цій же статті.

Як отримати приз

Відповідно, як і в усіх попередніх конкурсах, чекаю в мило [email protected] дані (ПІБ, телефон, номер Нової Пошти) авторів статей, які виграли, щоб надіслати їм призи. Тим, хто вже попадав в призери в попередніх конкурсах, дублювати свої дані не потрібно(хібащо, вони змінились).

Редакція дуже вдячна всім нашим авторам, читачам та окремо — нашим друзям і партнерам Logitech!

Це було весело, драйвово і незабутньо! Нам дуже сподобалось! Сподіваємось, і вам також!

Ми вже працюємо над наступними конкурсами.

Нагадаю, що ми створювали платформу авторів для того, щоб всі мали можливість писати та публікуватись. Тобто, писати статті можна не тільки під час проведення конкурсів. Маю надію, найближчим часом багато з тих, хто зараз це читає, напише щось цікаве і вже їх статті будуть зацікавлено читати. Ми маємо розбудовувати українське ІТ-ком’юніті разом, а не чекати, що хтось це зробить за нас.

Ще раз поздоровляю переможців, дякую авторам та читачам, з нетерпінням чекаємо наступних конкурсів!

П.С. Якщо інші автори захочуть побачити свої оцінки – відпишіться в коментах, я оновлю цю новину.

П.П.С. Відносно можливих накруток. Уважний автор Володимир ретельно слідкував за ними в голосуванні читачів. І звернув увагу на деяку, скажімо так, активність на початку та наприкінці голосування. Слава єгипетськім богам, це не було аж настільки масово, як в перший конкурс. Та і як такою, накруткою тут важко назвати, я теж слідкував і глянув по логам потім. Бо штучних автоматичних масових реєстрацій не було. Так, звісно, автори звали знайомих, колег, родичів голосувати за них. Маю надію, хтось з них залишиться на порталі 🙂

Безумовно, хотілося б зробити так, щоб голосували саме постійні читачі. Але, для цього треба переробити систему реєстрації на сайті з обов’язковою прив’язкою до Лінкедіну, ФБ, чи Інсти і верифікацією акку. Це справа не 1-2 днів. Враховуючи, що рук в кожного лише дві, кількість годин в добі фіксована, а задач – дофіга, ми банально не встигаємо. Але, я постійно наголошую на тому, що ця функція конче необхідна(ні, не тільки з-за конкурсів).